Ein neu entwickeltes, fast vollkommen transparentes Material könnte künftig dafür sorgen, dass Gebäude deutlich weniger Wärme verlieren - ohne dunkle Scheiben, dicke Dämmung oder komplizierte Technik. Fenster gehören in Sachen Dämmung zu den größten Schwachstellen bei Gebäuden. Sie lassen Licht herein, gleichzeitig geben sie aber auch enorme Mengen Wärme nach außen ab. Genau hier setzt eine neue Materialentwicklung an, die Forschende der University ...

