19.12.2025 09:45 Uhr
Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF DR - USD (D): Net Asset Value(s)

DJ Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF DR - USD (D): Net Asset Value(s) 

Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF DR - USD (D) (UTEC LN) 
Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF DR - USD (D): Net Asset Value(s) 
19-Dec-2025 / 09:12 CET/CEST 
The issuer is solely responsible for the content of this announcement. 
 
=------------------------------------------------------------------------- 
Net Asset Value(s) 
FUND: Amundi US Tech 100 Equal Weight UCITS ETF DR - USD (D) 
 
DEALING DATE: 18-Dec-2025 
 
NAV PER SHARE: USD: 15.5501 
 
NUMBER OF SHARES IN ISSUE: 2330886 
 
CODE: UTEC LN 
 
ISIN: IE000Y9MG996 
 
=------------------------------------------------------------------------- 
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. 
The issuer is solely responsible for the content of this announcement. 
View original content: EQS News 
=------------------------------------------------------------------------- 
ISIN:     IE000Y9MG996 
Category Code: NAV 
TIDM:     UTEC LN 
LEI Code:   2138008I9UPP61GG5C94 
Sequence No.: 412113 
EQS News ID:  2248966 
  
End of Announcement EQS News Service 
=------------------------------------------------------------------------------------

