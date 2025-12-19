FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Oracle dürften am Freitag vom möglichen Ende der monatelangen Tiktok-Hängepartie profitieren. Auf der deutschen Plattform Tradegate wurden sie am Morgen 5,6 Prozent höher gehandelt und damit ähnlich deutlich, wie am Vorabend in ersten nachbörslichen Entwicklungen an der Nasdaq. Dort waren nach 180 Dollar zum Ende des regulären Handels später Kurse im Bereich von 190 Dollar gezahlt worden.

Ein Händler begründete den Anstieg bei Oracle damit, dass laut Medienberichten eine Vereinbarung unterzeichnet wurde, wonach das US-Geschäft der chinesischen Videoplattform TikTok künftig in eine neue Firma unter starker Hand von US-Investoren gelangen soll. Zu diesen soll erwartungsgemäß auch der Softwarekonzern Oracle gehören. Der Prozess hing davor seit Monaten in der Schwebe.

Vermeldet wurden außerdem Fortschritte beim Bau eines großen Rechenzentrums im US-Bundesstaat Michigan. Obwohl das Projekt bei Bürgern umstritten war, haben die Behörden einem Antrag des Energieversorgers DTE Energy zur Stromversorgung einer von Oracle und OpenAI geplanten Anlage zugestimmt./tih/ajx/stk