Berlin (ots) -Die ABDA - Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände beruft zum Januar 2026 eine Kommission neu, die Qualitätsstandards bei der Arzneimittelprüfung und -herstellung setzt. Konkret geht es um die ehrenamtliche DAC/NRF-Kommission, die für die regelmäßige Erarbeitung und Aktualisierung der Informationen verantwortlich ist. Unter dem Vorsitz von Dr. Jens-Andreas Münch, Präsident der Apothekerkammer Sachsen-Anhalt, erarbeitet das Expertengremium in Fachausschüssen die halbjährlichen Aktualisierungen des DAC/NRF. Die Expertinnen und Experten werden vom ABDA-Vorstand für jeweils 6 Jahre berufen.Für Apothekerinnen und Apotheker sind der Deutsche Arzneimittel-Codex (DAC) und das Neuen Rezeptur-Formularium (NRF) unverzichtbar. DAC/NRF ist ein Standardwerk für Apotheken, das die Prüfung und Herstellung der Arzneimittel ausführlich und qualitätsgesichert beschreibt. Der DAC enthält Vorschriften für die Prüfung von Ausgangsstoffen. Das NRF umfasst Hinweise zur Herstellung von Rezepturarzneimitteln. Monografien und Texte werden von der DAC/NRF-Redaktion in den eigenen Laboratorien in Eschborn erarbeitet und redaktionell umgesetzt.Münch: "Ich danke den Experten für ihr ehrenamtliches Engagement und die kollegiale Zusammenarbeit. Mein besonderer Dank gilt Dr. Volker Christoffel und Oberstapotheker a.D. Dr. Michael Sprenger, die nicht mehr für eine weitere Berufungsperiode zur Verfügung stehen. Mit großem Bedauern mussten wir auch Abschied von PD Dr. Holger Knoth nehmen, der nach kurzer schwerer Krankheit verstorben ist. Wir werden auch ihn in dankbarer Erinnerung behalten.Für weitere sechs Jahre berufen wurden vom ABDA-Vorstand Prof. Franz Bracher, Prof. Gerhard Franz, Dr. Matthias Heuermann, Prof. Matthias Melzig, Prof. Gerhard Scriba, Prof. Peter Höger, Prof. Petra Staubach-Renz, Gerhard Zück. Wir freuen uns darüber hinaus auf die zukünftige Zusammenarbeit mit Oberstapotheker Dr. Florian Plößl und Dr. Nils Keiner, die neu in die Kommission berufen wurde."Mitglieder und externe Sachverständige der DAC/NRF-Kommission sind ab Januar 2026:Mitglieder- Prof. Dr. Franz Bracher, München- Apothekerin Cornelia Bruns, Bremen- Prof. Dr. Rolf Daniels, Tübingen- Prof. Dr. Gerhard Franz, Regensburg- Dr. Matthias Heuermann, Münster- Prof. Dr. med. Peter H. Höger, Hamburg- Dr. Andreas Hünerbein, Naumburg (Saale)- Dr. Nils Keiner, Frankfurt- Prof. Dr. Burkhart Kleuser, Berlin- Prof. Dr. Matthias Melzig, Berlin- Dr. Florian Plößl, München- Dr. Ulrich Reichert, Darmstadt- Dr. Rene Roth-Ehrang, Andernach- Prof. Dr. Gerhard Scriba, Jena- Prof. Dr. med. Petra Staubach-Renz, Mainz- Apotheker Gerhard Zück, KnittlingenExterne Sachverständige und Gäste- Dr. Thorsten Gumz, Bonn- Dr. Bernhard Ertl, Wien- Apothekerin Peggy Ahl, BerlinMehr Informationen auf www.abda.dePressekontakt:Benjamin Rohrer, Pressesprecher, 030 40004-132, presse@abda.deDr. Ursula Sellerberg, Stellv. Pressesprecherin, 030 40004-134, u.sellerberg@abda.deOriginal-Content von: ABDA Bundesvgg. Dt. Apothekerverbände, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7002/6182817