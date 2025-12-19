Hannover (www.anleihencheck.de) - Die gestrige Sitzung des Monetary Policy Committee der Bank of England brachte die erwartete Zinssenkung: Die Bank Rate fällt mit knappem Votum um 25 BP auf 3,75%, so die Analysten der Nord LB.Ausschlaggebend sei die nachlassende Inflationsdynamik im November gewesen, unterstützt durch schwache Konjunkturdaten. Weitere Zinssenkungen im kommenden Jahr erschienen sehr wahrscheinlich. Die Europäische Zentralbank (EZB) habe dagegen zum vierten Mal in Folge ihren Einlagensatz wie erwartet bei 2,0% belassen. Im November seien die US-Konsumentenpreise nur um 2,7% gestiegen, die Kernrate habe bei 2,6% gelegen. Trotz dieser überraschend niedrigen Werte sei aufgrund der Datenerhebungsprobleme Vorsicht bei der Interpretation geboten. Zusammen mit den jüngsten Arbeitsmarktdaten erhöhe sich der Druck auf die Fed, dennoch sähen die Analysten aktuell keinen Änderungsbedarf bei ihrer US-Zinsprognose. Die Bank of Japan habe ihren Leitzins heute Nacht einstimmig um 25 BP auf 0,75% angehoben. ...

