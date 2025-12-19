Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am Ende der vorweihnachtlichen und ereignisreichen Woche stehen keine wichtigen Datenveröffentlichungen mehr auf dem Programm, berichten die Analysten der Helaba.Die Bank von Japan habe heute Morgen bereits entschieden, den Leitzins um 25 Bp. auf 0,75 % zu erhöhen. Dies sei angekündigt gewesen und habe in den letzten Wochen bereits zu einem massiven Renditeanstieg in Japan geführt, der sich heute fortsetze. Im Gegensatz zur Bank von Japan halte die Europäische Zentralbank an der "wait-and-see"-Strategie fest. Die Hürde für eine Zinserhöhung liege hoch und die Währungshüter wollten auch im kommenden Jahr von Sitzung zu Sitzung in Abhängigkeit der Datenlage entscheiden. Die Bank von England und die Fed hätten derweil die Zinsen weiter gesenkt und wir würden eine Lockerung der US-Geldpolitik im ersten Quartal des nächsten Jahres für denkbar halten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...