Der chinesische Autobauer Leapmotor will bis zu vier Modelle im spanischen Stellantis-Werk in Figueruelas bei Saragossa produzieren. Den Anfang soll wie erwartet der B10 machen, bis 2027 sollen drei weitere Modelle folgen. Das berichtet das spanische Portal Forococheseléctricos unter Berufung auf Angaben von Ding Yongfei, dem globalen Qualitätsdirektor von Leapmotor. "Wir werden den B10 und bis 2027 den B05, den A10 und den A05 produzieren. Insgesamt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net