Der chinesische Autobauer Leapmotor will bis zu vier Modelle im spanischen Stellantis-Werk in Figueruelas bei Saragossa produzieren. Den Anfang soll wie erwartet der B10 machen, bis 2027 sollen drei weitere Modelle folgen. Das berichtet das spanische Portal Forococheseléctricos unter Berufung auf Angaben von Ding Yongfei, dem globalen Qualitätsdirektor von Leapmotor. "Wir werden den B10 und bis 2027 den B05, den A10 und den A05 produzieren. Insgesamt ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.