Die ersehnte Neubewertung kommt - aber statt Kursfeuerwerk folgt der Absturz. Anleger nutzen US-Präsident Trumps Schritt offenbar nur für eines: den Exit.Cannabis-Aktien gerieten am Donnerstag deutlich unter Druck, nachdem US-Präsident Donald Trump eine Verordnung zur Neuklassifizierung von Marihuana unterzeichnet hatte. Obwohl der Schritt als historischer Wendepunkt in der US-Drogenpolitik gilt, nutzten viele Anleger die Nachricht offenbar zur Gewinnmitnahme nach der zuvor starken Rallye. Trump wies die zuständigen Bundesbehörden an, Cannabis vom besonders restriktiven Anhang I in den weniger strengen Anhang III des Controlled Substances Act zu überführen. Damit würde Marihuana künftig …