Hauck Aufhäuser Lampe (HAL) baut seine Position im Bereich Digital Assets aus: Die Tochtergesellschaft Hauck Aufhäuser Digital Custody (HADC) hat von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) die Zulassung nach der Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR) erhalten Damit darf die HADC unter dem neuen EU-Regulierungsrahmen Kryptowerte-Dienstleistungen für institutionelle Kunden weiterhin anbieten. Der Zulassung war eine umfassende ...

