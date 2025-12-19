EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Villeroy & Boch AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Villeroy & Boch AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen



19.12.2025 / 10:17 CET/CEST

Hiermit gibt die Villeroy & Boch AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:



Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 1. Halbjahres (Q1)



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 12.05.2026

Ort: https://www.villeroyboch-group.com/de/investor-relations/publikationen/quartalsberichte.html



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 12.05.2026

Ort: https://www.villeroyboch-group.com/en/investor-relations/publications/quarterly-reports.html





