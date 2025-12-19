© Foto: Alex Brandon - AP

Nach der Fusionsankündigung schießt die Trump-Media-Aktie nach oben. Der Deal bewertet Kernfusion mit Milliarden - obwohl erste Erlöse frühestens 2031 erwartet werden. Das Chance-Risiko-Profil ist extrem.Trump Media & Technology Group und das Kernfusionsunternehmen TAE Technologies haben eine überraschende Fusion im Volumen von mehr als 6 Milliarden US-Dollar vereinbart. Der Zusammenschluss erfolgt als reiner Aktiendeal und soll TAE an die Börse bringen. Nach Abschluss der Transaktion werden die Aktionäre von Trump Media, der Muttergesellschaft von Truth Social, rund 50 Prozent des kombinierten Unternehmens halten. Die Aktie von Trump Media sprang nach der Ankündigung um fast 42 Prozent …