Bei der ODDO BHF SE gibt es einen Neuzugang im Vorstand. Christian Zahn wird ab dem 01.01.2026 dem Gremium angehören. Bis dato war Zahn bei ODDO BHF als Global Head of Investment Banking insbesondere in der M&A-Beratung aktiv. Diesen Bereich wird er auch im Vorstand weiter verantworten. Christian Zahn wird mit Wirkung zum 01.01.2026 in den Vorstand der ODDO BHF SE berufen. Das hat der Aufsichtsrat in seiner letzten Sitzung beschlossen. Zahn ist im September 2024 als Global Head of Investment Banking ...

Den vollständigen Artikel lesen ...