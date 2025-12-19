APA ots news: Liquiditätsmanagement bei Investmentfonds: FMA erläutert neue EU-Regeln für Asset Manager

FMA präzisiert Erwartungen der neuen AIFMD II in einer neuen Ausgabe "Reden wir über Aufsicht"



Wien (APA-ots) - Investmentfonds müssen künftig noch robuster gegen Liquiditätsrisiken

aufgestellt sein: Die Finanzmarktaufsicht (FMA) legt in der aktuellen Ausgabe ihrer Reihe "Reden wir über Aufsicht" konkrete Erwartungen an das Liquiditätsmanagement von Asset Managern fest. Im Fokus stehen die neuen Vorgaben der EU-Richtlinie AIFMD II, die ab 16. April 2026 verpflichtend umzusetzen sind.



Stärkung von Widerstandsfähigkeit und Anlegerschutz

Mit den neuen Regelungen werden Asset Manager verpflichtet, mindestens zwei zusätzliche Liquiditätsmanagement-Instrumente (LMTs) auszuwählen, zu kalibrieren und bei Bedarf zu aktivierentransparent zu dokumentieren. Ziel ist es, die Widerstandsfähigkeit von Fonds in Stresssituationen zu erhöhen und den Schutz der Anleger:innen zu stärken. Die FMA betont die Bedeutung klarer Aktivierungskriterien, umfassender Dokumentation und einer proaktiven Kommunikation mit Anleger:innen.



Praxisbeispiele und neue Instrumente

Die Publikation illustriert anhand aktueller Praxisbeispiele die Relevanz eines flexiblen und vorausschauenden Liquiditätsmanagements. Neben etablierten Instrumenten wie Suspendierung und Side Pockets müssen künftig quantitative weitere LMTs wie Rücknahmebeschränkungen und/oder Anti-Dilution Tools eingesetzt werden.



Transparenz und laufende Überprüfung

Die Wirksamkeit und Eignung der eingesetzten LMTs sind regelmäßig zu überprüfen und bei Bedarf anzupassen. Ein effektiver Austausch mit Depotbanken sowie eine verständliche Information der Anleger:innen stehen im Zentrum der neuen Anforderungen.



Europäische Harmonisierung und Good Practices

Die neuen Vorgaben schaffen einen europaweit einheitlicheren Rahmen und erhöhen die Anforderungen an das Liquiditätsmanagement von Investmentfonds. Die FMA setzt klare Erwartungen an Asset Manager hinsichtlich Auswahl, Kalibrierung, Aktivierung und Kommunikation von LMTs undempfiehlt Anleger:innen, vor dem Kauf eines Fonds die gewählten LMTs und deren Auswirkungen sorgfältig zu prüfen und grundsätzlich diversifiziert zu investieren.



Die vollständige Ausgabe "Reden wir über Aufsicht:

Liquiditätsmanagement für Investmentfonds" steht ab sofort auf der Website der FMA zum Download bereit.



