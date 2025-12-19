Berlin (ots) -Als große Hilfsorganisation unterzieht sich die Johanniter-Unfall-Hilfe jedes Jahr von neuem der Prüfung durch das Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI), um das renommierte DZI Spenden-Siegel zu erhalten. Nun wurde ihr dieses zum 21. Mal in Folge erteilt. Damit wurde den Johannitern erneut der gewissenhafte und verantwortungsvolle Umgang mit den ihnen anvertrauten Geldern bescheinigt."Die erneute Erteilung des DZI Spenden-Siegels bestätigt die Arbeit der Johanniter und ihren Auftrag, sich dem Wohl hilfsbedürftiger Menschen zu widmen. Unser Dank gilt allen Spenderinnen und Spendern, deren Großzügigkeit und Vertrauen diese wichtige Arbeit erst ermöglichen", sagt Thomas Mähnert, Mitglied des Bundesvorstandes der Johanniter-Unfall-Hilfe.Das DZI vergibt sein Spenden-Siegel jeweils für ein Jahr an Spendenorganisationen, die Finanzen und Werbung freiwillig überprüfen lassen und dabei bestimmte Kriterien erfüllen. Geprüft werden unter anderem Mittelbeschaffung und -verwendung sowie die Vermögenslage der betreffenden Organisation. Es bescheinigt, dass die erhaltenen Spenden den gemeinnützigen Zweck erfüllen und die Spendenorganisation transparent, wirtschaftlich sparsam und leistungsfähig arbeitet, sowie wahrhaftig und transparent über die Mittelverwendung informiert. Eine wesentliche Voraussetzung für den Erhalt des DZI-Spenden-Siegels ist ein angemessener Anteil der Werbe- und Verwaltungskosten an den Gesamtausgaben.Im Dezember 2025 bescheinigte die unabhängige Verbraucherorganisation Stiftung Warentest der Johanniter-Unfall-Hilfe ebenfalls eine hohe Transparenz und Effizienz bei der Verwendung von Spendengeldern. In einem Test analysierte die Stiftung Warentest elf der größten Hilfsorganisationen im Gesundheitssektor und bewertete, wie effizient und nachvollziehbar die eingeworbenen Mittel verwendet wurden. Als aussagekräftigster Nachweis für einen seriösen und verantwortungsvollen Umgang mit Spenden gilt das DZI Spenden-Siegel.Weitere Informationen, wie Sie die Johanniter mit einer Spende unterstützen können, finden Sie unter: https://www.johanniter.de/spenden-stiften/Die Johanniter-Unfall-Hilfe verfolgt den Anspruch, ihren Fördermitgliedern, Spenderinnen und Spendern und allen anderen Bezugsgruppen stets ein aktuelles und realistisches Bild ihrer Arbeit zu vermitteln. Dazu berichten die Johanniter im Rahmen ihrer Presse- und Öffentlichkeitsarbeit kontinuierlich und auf allen Verbandseben über ihre Aktivitäten, informieren ihre Fördermitglieder ebenso wie ihre Spenderinnen und Spender durch regelmäßige Publikationen, stellen weitergehende Informationen auf ihrer Webseite zur Verfügung und veröffentlichen jedes Jahr einen umfangreichen Rechenschaftsbericht.Über die Johanniter-Unfall-HilfeDie Johanniter-Unfall-Hilfe ist mit mehr als 33.000 Beschäftigten, rund 44.000 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern und 1,2 Millionen Fördermitgliedern eine der größten Hilfsorganisationen in Deutschland und zugleich ein großes Unternehmen der Sozialwirtschaft. Die Johanniter engagieren sich in den Bereichen Rettungs- und Sanitätsdienst, Katastrophenschutz, Betreuung und Pflege von alten und kranken Menschen, Fahrdienst für Menschen mit eingeschränkter Mobilität, Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, Hospizarbeit und anderen Hilfeleistungen im karitativen Bereich sowie in der humanitären Hilfe im Ausland.Pressekontakt:Juliane Flurschütz, Stellvertretende PressesprecherinJohanniter-Unfall-Hilfe e.V., BundesgeschäftsstelleTel. 030-26997-361, Mobil 0173 619 3409E-Mail: medien@johanniter.deOriginal-Content von: Johanniter Unfall Hilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/14240/6182878