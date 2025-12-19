Mainz (ots) -Kleine Ausstellungen oder große Konzerte: Kultur kostet immer mehr. Ohne Zuschüsse geht es kaum - doch die öffentlichen Kassen sind leer. Wie soll das Angebot noch bezahlt werden? Das Moderatoren-Duo Marcus Niehaves ("WISO") und Katty Salié ("aspekte") begibt sich auf eine Erkundungstour durch Deutschland. Ihr Budget: der Betrag, den in Deutschland eine Person im Monat durchschnittlich für Kultur ausgibt - rund 24 Euro. Sie wollen herauszufinden, wie viel Musik, Schauspiel oder Kunstwerke man sich davon leisten kann. Die "WISO-Dokumentation: Kultur sucht Geld: Was wollen wir uns noch leisten?" ist ab jetzt im ZDF zu streamen und am Montag, 22. Dezember 2025, 19.25 Uhr, im ZDF-Programm.Fast 15 Milliarden Euro Steuergelder fließen jedes Jahr in Theater, Museen, Orchester oder Kunstevents. Doch es wird gekürzt. Neue Geldgeber werden deshalb gesucht. Kann die Wirtschaft helfen? Und was wäre der Preis? Bestimmen dann Konzerne das Programm?Deutschlands Kulturlandschaft ist einzigartig. Nirgendwo sonst gibt es so viele Theater und Opernhäuser. Städte und Landkreise bieten zudem vom Malkurs bis zur Musikschule ein breites Kulturprogramm an - doch das ist ein finanzieller Kraftakt.Ohne Sponsoring keine Kultur?Schon heute fördern Privatbanken und Unternehmen Kunst und Kulturprojekte. Sie investieren in Künstlerinnen und Künstler, in Musikerziehung und machen aufwändige Blockbuster-Ausstellungen überhaupt erst möglich. Sollten sie sich noch stärker engagieren? Kritiker sehen die Unabhängigkeit von Kultur in Gefahr, wenn Künstler immer stärker auf Sponsoren und Mäzene angewiesen sind.Kunst findet immer wieder ungeplante Aufmerksamkeit - wie im Herbst 2025. Weil ein Kunstwerk aus dem Landesmuseum in Wiesbaden einem aktuellen Musikvideo von Taylor Swift als Vorlage diente, stürmen die Swifties das Museum. Der Direktor bedankt sich sogar mit einem besonderen Event bei den Fans. Braucht es vielleicht mehr solcher Kulturverstärker wie Taylor Swift?KontaktBei Fragen zu "WISO" und zur "WISO"-Dokumentation erreichen Sie Thomas Hagedorn telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zu "WISO" und dieser "WISO"-Dokumentation erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/wiso) (nach Log-in), per E-Mail an pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- "WISO-Dokumentation: Kultur sucht Geld" im ZDF streamen (https://www.zdf.de/play/dokus/wiso-die-doku-100/kultur-sucht-geld-100)- WISO im ZDF streamen (https://www.zdf.de/magazine/wiso-104)- WISO-Dokus im ZDF streamen (https://www.zdf.de/dokus/wiso-die-doku-100)- WISO Deals im ZDF streamen (https://www.zdf.de/reportagen/deals-108)- Pressemappe zu "WISO" im ZDF (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/wiso-1)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6182899