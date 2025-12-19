DOW JONES--Der März-Kontrakt des Bund-Futures verliert am Freitagmorgen bis 10 Uhr 19 Ticks auf 127,36 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 127,52 Prozent und das Tagestief bei 127,29 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 156.840 Kontrakte. Der Buxl-Futures fällt um 64 Ticks auf 109,18 Prozent. Der Bobl-Futures reduziert sich um 5 Ticks auf 116,07 Prozent.

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.