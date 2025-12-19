NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Fedex nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal von 315 auf 326 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz gewisser Signale zuvor sei sie von der Stärke der Resultate positiv überrascht worden, schrieb Stephanie Moore in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Anleger dürften jedoch kritisch anmerken, dass die Ziele für das Geschäftsjahr 2025/26 unter der Quartalentwicklung liegen./rob/edh/ajx



