Boston (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank hat bei ihrer gestrigen Sitzung beschlossen, den Leitzins stabil bei 2% und damit auf einem neutralen Niveau zu belassen, so Annalisa Piazza, Anleihe-Analystin bei MFS Investment Management.Die Entscheidung habe den Markterwartungen entsprochen, wobei die Anleiherenditen aufgrund der Aufwärtskorrektur der BIP- und Inflationsprognosen zunächst leicht angestiegen seien. Die EZB gehe nun davon aus, dass die Inflation bis 2028 bei 2% verharren werde. Der Tonfall der Pressekonferenz sei jedoch weniger falkenhaft-restriktiv gewesen, als man angesichts dieser Prognose hätte annehmen können, so dass die Anleiherenditen letztlich wieder leicht gesunken seien. ...

