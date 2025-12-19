Im Rahmen der Strategie "Digital Morocco 2030" wurde 500 Global ausgewählt, um die Initiative "Startup Venture Building" (Startup VB) zu unterstützen

500 Global, eine der weltweit aktivsten Risikokapitalgesellschaften1, gab bekannt, dass sie ausgewählt wurde, um die vom Ministerium geleitete Startup-VB-Initiative zu unterstützen, ein Vorzeigeprogramm im Rahmen der Strategie Digital Morocco 20302. Diese Ankündigung stellt einen bedeutenden Meilenstein in der kontinuierlichen Expansion von 500 Global auf dem afrikanischen Kontinent und in seiner Zusammenarbeit mit Regierungen zur Stärkung nationaler Innovationsökosysteme dar.

Die vom Ministerium für digitalen Wandel und Verwaltungsreform (Ministerium) ins Leben gerufene und von TAMWILCOM umgesetzte Initiative "Startup VB" ist ein Vorzeigeprogramm im Rahmen der Strategie "Digital Morocco 2030". Startup VB hat sich zum Ziel gesetzt, die Innovationskraft und digitale Wettbewerbsfähigkeit Marokkos zu stärken, indem es vielversprechende Gründer fördert und ihnen die erforderlichen Schulungen und Finanzierungsmöglichkeiten bietet, um weltweit durchzustarten und zu expandieren. Zu den Zielen des Ministeriums gehören die Förderung der Entwicklung innovativer und wirkungsvoller Technologielösungen, die Mobilisierung von gründergeführter Finanzierung und die Förderung der digitalen Transformation des Landes. Als ausgewählter Umsetzungspartner ist 500 Global bestrebt, diese Ambitionen durch Gründerunterstützung, Netzwerkzugang und die Entwicklung von Fähigkeiten in der Frühphase zu verwirklichen und gleichzeitig die nationalen Innovationssysteme Marokkos zu stärken.

Demola Adegbite, Partner bei 500 Global, der die Risikokapitalinvestitionen des Unternehmens in ganz Afrika leitet, betonte, dass dies auf mehr als einem Jahrzehnt Arbeit von 500 Global auf dem gesamten Kontinent aufbaut. Mit über 20 Jahren Erfahrung in den Bereichen Private Equity, Investmentbanking und Risikokapital stellte Adegbite fest, dass zur Schließung der Wachstumslücke in Afrika die Ökosysteme in der Frühphase gestärkt werden müssen, während gleichzeitig sichergestellt werden muss, dass Gründer bei ihrer Expansion Zugang zu den richtigen Kapitalquellen und Fähigkeiten erhalten. "Unsere Arbeit in Schwellenländern hat gezeigt, dass sich Ökosysteme am schnellsten entwickeln, wenn die Führungsrolle des öffentlichen Sektors und das Fachwissen des privaten Sektors Hand in Hand gehen", erklärte er. "Durch die Unterstützung der Strategie "Digital Morocco 2030" möchten wir marokkanische Gründer mit unseren globalen Wachstumsnetzwerken im Nahen Osten, in Afrika und Europa verbinden, da wir davon überzeugt sind, dass das Land eine einzigartige Position einnimmt, um als Brücke für die globale Expansion zu dienen."

Während Afrika auf das Jahr 2030 zusteuert, unterstreicht seine demografische Entwicklung sowohl die Dringlichkeit als auch die Chancen von Investitionen in marktgestaltende Innovationen. Angesichts der rasanten Urbanisierung und der weltweit am schnellsten wachsenden Erwerbsbevölkerung sind wir der Ansicht, dass der Kontinent privates Kapital benötigt, das nicht nur Unternehmen aufbaut, sondern auch die Grundlagen für Talente, Infrastruktur und Politik stärkt, die ein skalierbares, technologiegetriebenes Wachstum ermöglichen. Durch die Ausweitung seiner Präsenz in Afrika, den Aufbau lokaler Teams und die Unterstützung von Regierungsinitiativen wie "Digital Morocco 2030" möchte 500 Global strategische Ressourcen erschließen, die aufstrebende Ökosysteme in investitionswürdige Innovationszentren verwandeln und die langfristigen Entwicklungsziele des Kontinents unterstützen.

Über 500 Global

500 Global ist eine mehrstufige Risikokapitalgesellschaft mit einem verwalteten Vermögen von 2,2 Milliarden US-Dollar3, die in Gründer investiert, die schnell wachsende Technologieunternehmen aufbauen. Wir arbeiten eng mit wichtigen Interessengruppen zusammen und beraten Regierungen dabei, wie sie unternehmerische Ökosysteme und die wirtschaftliche Entwicklung in Schwellenländern am besten fördern können. 500 Global hat über 5.000 Gründer unterstützt, die mehr als 3.000 Unternehmen in über 80 Ländern vertreten. Wir haben in mehr als 35 Unternehmen mit einem Wert von über 1 Milliarde US-Dollar und in mehr als 160 Unternehmen mit einem Wert von über 100 Millionen US-Dollar investiert (darunter private, börsennotierte und ausgegliederte Unternehmen)4

500 Global tätigte 2011 seine erste Investition in Afrika. Seitdem hat 500 in über 100 Portfoliounternehmen in Afrika investiert und diese unterstützt, die insgesamt rund 1 Milliarde US-Dollar an Kapital aufgenommen haben, darunter insbesondere Chipper Cash, Smile Identity, Stitch, Money Fellows und Breadfast. Über Direktinvestitionen hinaus ist 500 Global ein Partner bei der Entwicklung von Ökosystemen und arbeitet eng mit staatlichen Stellen zusammen, um Gründern Unterstützung bei der Beschleunigung und dem Wachstum ihrer Unternehmen zu bieten. Seit 2022 arbeiten wir mit der Information Technology Industry Development Agency (ITIDA) zusammen, um über 150 ägyptische Gründer durch unsere Initiativen Seed Bootcamp und Scale-Up zu unterstützen. Im Jahr 2025 erweiterte 500 Global seine Präsenz auf dem Kontinent durch die Einführung von Gründerprogrammen in Nairobi im Rahmen seines Programms für nachhaltige Innovation, dessen Ziel es ist, bis Ende 2026 Start-up-Beschleuniger in drei Zentren auf dem Kontinent zu aktivieren.

__________________

1 Basierend auf den PitchBook's 2024 Global League Tables.

2 Die Durchführung des Programms unterliegt weiterhin der Aushandlung und dem Abschluss endgültiger vertraglicher Vereinbarungen mit den relevanten Parteien.

3 DIE BERECHNUNGEN DER VERWALTETEN VERMÖGENSWERTE (AUM) BASIEREN AUF INTERNEN SCHÄTZUNGEN ZUM 30. JUNI 2025.

4 BASIEREND AUF INTERNE SCHÄTZUNGEN VOM 30. JUNI 2025, DIE NICHT UNABHÄNGIG ÜBERPRÜFT WURDEN.

