Ende November hat Bechtle zwei Rahmenverträge mit der zentralen öffentlichen Beschaffungsstelle für kommunale IT-Dienstleister abgeschlossen. Die Aktie reagierte mit einem Kurssprung. Schnell machte sich die Hoffnung breit, dass sich der Investitionsstau der öffentlichen Hand nun endlich löst. Nach einer kurzen Verschnaufpause deutet sich inzwischen eine Fortsetzung des Aufwärtstrends an.Bechtle litt über viele Monate unter einer Nachfrageschwäche, da sich die Kunden angesichts der schleppenden ...

