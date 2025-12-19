Vancouver, BC - 19. Dezember 2025 / IRW-Press / Vanguard Mining Corp. ("Vanguard" oder das "Unternehmen") (CSE: UUU | OTCID: UUUFF | FWB: SL51) freut sich bekannt zu geben, dass es Hardline Exploration Corp. ("Hardline"), ein renommiertes unabhängiges geologisches Beratungsunternehmen, mit der Erstellung eines technischen Berichts gemäß NI 43-101 für das zu 100 % unternehmenseigene Gold-Kupfer-Palladium-Projekt Brussels Creek ("Brussels Creek") beauftragt hat, das sich im aussichtsreichen Bergbaugebiet Kamloops in British Columbia befindet.

Wie bereits in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 26. November 2025 bekannt gegeben, hat das Unternehmen kürzlich ein umfassendes Oberflächenprobenahmeprogramm auf dem Projekt Brussels Creek abgeschlossen. Vorbehaltlich des Erhalts der ausstehenden Analyseergebnisse von diesem Programm wird der technische Bericht gemäß NI 43-101 voraussichtlich vor Ende Januar 2026 fertiggestellt werden, was einen kurzfristigen technischen Meilenstein darstellt, zumal das Unternehmen Brussels Creek in die nächste Explorationsphase weiterentwickelt.

David Greenway, President und CEO von Vanguard Mining, sagte: "Der 2023 gemeldete oberflächennahe Goldabschnitt lieferte einen vielversprechenden Machbarkeitsnachweis (Proof-of-Concept) für das Projekt Brussels Creek. Der Schwerpunkt unseres jüngsten Gesteins- und Bodenprobenahmeprogramms lag auf der Verfeinerung geologischer Vektoren und der Identifizierung weiterer vorrangiger Bohrziele innerhalb dieses Gold-Kupfer-Palladium-Systems. Die Ergebnisse werden direkt in die Erstellung eines aktualisierten technischen Berichts gemäß NI 43-101 einfließen, was einen bedeutsamen Schritt zur Risikominderung und systematischen Weiterentwicklung dieses vielversprechenden Projekts darstellt. Wir freuen uns auf die Analyseergebnisse, während wir weiterhin das Explorationspotenzial bei Brussels Creek erschließen."

Probenahmeprogramm abgeschlossen

Das am 10. Juni 2025 bekannt gegebene Programm 2025 wurde konzipiert, um einen oberflächennahen Bohrabschnitt von 5,08 g/t Gold zwischen 25,75 m und 29,25 m (3,5 m) weiterzuverfolgen, der 2023 gemeldet wurde (https://webfiles.thecse.com/Recharge.News_Release_re_New_Gold_Zone_June_6_2023.pdf?ZBPrNnpriEbaccr6lgHoI.NzRB._cs4h), wobei der Schwerpunkt auf systematischen Oberflächenprobenahmen lag, um die vorrangigen Ziele für Folgebohrungen zu verfeinern. Die Arbeiten umfassten 21 Gesteinsproben, die von mineralisierten Oberflächenzonen, strukturellen Merkmalen und alteriertem Muttergestein entnommen wurden (Abbildung 1), sowie 127 Bodenproben, die in systematischen Rastern entnommen wurden, um geochemische Anomalien und Erweiterungen bekannter mineralisierter Abschnitte zu definieren. Das Probenahmeprogramm wurde von Mitarbeitern von Hardline unter der Leitung von Jeremy Hanson, P.Geo., durchgeführt.

Alle Proben wurden zur Aufbereitung und Analyse bei SGS Canada Inc. ("SGS") in Burnaby, British Columbia, eingereicht. Die Gesteinsproben werden mittels eines Vier-Säuren-ICP-Pakets und einer Brandprobe auf Au, Pt und Pd analysiert, während die Bodenproben mittels Königswasseraufschluss mit Brandprobe auf Au, Pt und Pd analysiert werden, sofern dies gerechtfertigt ist. Die Brandprobe mit AA- und gravimetrischem Abschluss ist nach wie vor der Industriestandard für die Ermittlung von Gold und Platingruppenmetallen, und SGS erfüllt alle Anforderungen hinsichtlich bewährter Analyseverfahren.

Die Analyseergebnisse werden nach Erhalt, Zusammenstellung und Überprüfung durch das Unternehmen und die qualifizierte Person von Hardline, J. T. Shearer, M.Sc., D.I.C., P.Geo., bekannt gegeben. Nach Erhalt und Auswertung der Analyseergebnisse wird Vanguard die Ziele für ein potenzielles Bohrprogramm 2026 priorisieren und die Ergebnisse in den bevorstehenden technischen Bericht gemäß NI 43-101 integrieren.

Über Hardline Exploration Corp.

Hardline Exploration Corp. ist ein geologisches Beratungs- und Projektmanagementunternehmen mit Sitz in Smithers, British Columbia. Das Unternehmen ist auf die Mineralexploration in frühem bis fortgeschrittenem Stadium spezialisiert und bietet umfassende Dienstleistungen an, einschließlich geologischer Kartierungen, geochemischer und geophysikalischer Programmgestaltung, Datenauswertung und Projektmanagement. Hardline kann eine starke Erfolgsbilanz bei der Umsetzung kosteneffizienter, technisch solider Feldprogramme im gesamten Westen Kanadas vorweisen.

QA/QC und Datenverifizierung

Alle Proben des Probenahmeprogramms 2025 von Vanguard in Brussels Creek wurden gemäß den branchenüblichen Protokollen entnommen, aufbereitet und verarbeitet. Die Proben wurden von der Entnahme über die Lagerung und den Transport bis hin zur Einreichung im Labor unter einer sicheren Produktkette aufbewahrt. Die Analysearbeiten werden von SGS durchgeführt, einem unabhängigen Labor, das die Anforderungen von ISO/IEC 17025:2017 und ISO 9001:2015 erfüllt. SGS bewahrt grobkörnige Absonderungen und Pulpen für eine zukünftige Verifizierung und erneute Analyse auf, sofern erforderlich.

Vanguard führt ein umfassendes internes Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprogramm ("QA/QC") ein. Das Programm beinhaltet das routinemäßige Hinzufügen von Leerproben, zertifizierten Referenzmaterialien (Standardproben) und Doppelproben in den Probenstrom in regelmäßigen Abständen, um die analytische Genauigkeit und Präzision zu überwachen. Die internen QA/QC-Verfahren des Labors werden ebenfalls überprüft, um die kontinuierliche Konformität mit den besten Praktiken sicherzustellen.

Die qualifizierte Person des Unternehmens hat die Dokumentation des QA/QC-Programms überprüft und keine Probleme, die auf Schwierigkeiten bei den Probenahmen, den Analyseverfahren oder der Datenintegrität hinweisen würden, festgestellt. Alle Daten wurden in einem für ein Explorationsprogramm in frühem Stadium angemessenen Umfang verifiziert.

Die in dieser Pressemitteilung genannten historischen Informationen wurden anhand der verfügbaren Bewertungsberichte überprüft. Diese Daten können jedoch nicht unabhängig gemäß den aktuellen NI 43-101-Standards überprüft werden und dienen daher nur als unterstützende Informationen für die Exploration.

Abbildung 1: Probenahmen 2019 und Bohrlochstandorte 2023

Regionaler Kontext und Zusammenarbeit mit Ureinwohnern

Am 3. November 2025 gab Coeur Mining Inc. ein endgültiges Abkommen hinsichtlich der Übernahme von New Gold Inc. im Rahmen einer sämtliche Aktien umfassenden Transaktion im Wert von 7 Milliarden USD bekannt, wodurch ein Bergbauunternehmen im Wert von insgesamt 20 Milliarden USD entsteht. Diese Entwicklung erhöht die strategische Bedeutung der Region weiter und verdeutlicht die Konsolidierung bedeutsamer Kupfer-Gold-Assets in British Columbia.

Brussels Creek befindet sich in einer strategisch günstigen Position neben der Mine New Afton von New Gold Inc. (Abbildung 2), einem seit Langem bestehenden Kupfer-Gold-Betrieb im produktiven Quesnel Terrane. Diese Nähe zu einem etablierten, hochwertigen Bergbaukomplex erhöht das Explorationspotenzial von Vanguard und unterstreicht die strategische Bedeutung seines Landpakets innerhalb des Quesnel Terrane in British Columbia - einem regionalen geologischen Gürtel, der für seine umfassenden alkalischen Porphyr-Kupfer-Gold-Systeme bekannt ist.

Abbildung 2: Standort von Brussels Creek und Nähe zur Mine New Afton

Vanguard erkennt an, dass das Projekt Brussels Creek innerhalb des Gebiets Stk'emlúpsemc te Secwépemc auf dem nicht abgetretenen traditionellen Land der Secwépemc Nation liegt. Das Unternehmen ist bestrebt, bei der Durchführung aktueller und zukünftiger Explorationsprogramme eng mit den Tk'emlúps te Secwépemc ("TteS") zusammenzuarbeiten. Diese Zusammenarbeit umfasst eine Schwerpunktlegung auf lokale Beschäftigungs- und Ausbildungsmöglichkeiten, die Beschaffung bei indigenen Unternehmen, einen mit den Prioritäten der Gemeinde abgestimmten Umweltschutz sowie eine transparente, kontinuierliche Einbindung mit Fortdauer der Aktivitäten.

Abbildung 3: Karte des Claims Brussels Creek

Vanguard setzt auch die laufende Konsultation mit den First Nations sowie eine archäologische Folgenabschätzung (Archaeological Impact Assessment / "AIA") fort, die erforderlich ist, bevor auf weitere vorrangige Standorte zugegriffen werden kann, die im technischen Bericht gemäß NI 43-101 für Vanguard (ehemals Le Mare Gold Corp.) vom 19. Februar 2021, überarbeitet am 12. April 2021, von Chris M. Healey, P.Geo., Principal Geologist, Healex Consulting Ltd. (EGBC #36477) identifiziert wurden.

Über Brussels Creek, Kamloops, BC

Das Konzessionsgebiet Brussels Creek liegt etwa 24 km westlich von Kamloops und grenzt an die Mine New Afton von New Gold (Abbildung 2). Das Projekt umfasst 1.350,43 ha (17 Claims, 66 Zellen) (Abbildung 3) und befindet sich in einem geologischen Umfeld, das mit New Afton sowie Highland Valley, Mount Polley, Kemess und Galore Creek vergleichbar ist - allesamt siliziumdioxidgesättigte, kupfer- und goldhaltige alkalische Porphyrlagerstätten, die sich alle innerhalb des Quesnel Terrane befinden.

Im Rahmen von Feldarbeiten wurde ein mineralisierter Quarz-Feldspat-Porphyrkörper identifiziert, der in das Vulkangestein der Nicola Group eindringt. Historische Probenahmen (1983/84) ergaben eine anomale Zone von 200 m mal 400 m mit Goldwerten von bis zu 3,5 g/t. Schürfproben, die im Jahr 2019 im Konzessionsgebiet entnommen worden waren, ergaben Werte von 10,1 g/t Au (mit 0,7 g/t Pd) und 11,5 g/t Au, was die hochgradige Oberflächenmineralisierung bestätigt.

Offenlegung bezüglich New Afton: Die Informationen über die Mine New Afton von New Gold Inc. stammen von öffentlich eingereichten Jahresergebnissen 2024 von New Gold und dienen ausschließlich dazu, die Nähe von Brussels Creek zu einer in Betrieb befindlichen Mine zu veranschaulichen. Die qualifizierte Person bestätigt, dass dies keine eingeschränkte Offenlegung gemäß NI 43-101 s. 2.3(1)(a) darstellt, da es sich um die Produktion eines Drittunternehmens und nicht um das Konzessionsgebiet des Unternehmens handelt.

Das Management von Vanguard weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen in Konzessionsgebieten in der Nähe von Vanguard nicht unbedingt auf das Vorhandensein von Mineralisierungen in den Konzessionsgebieten des Unternehmens hinweisen.

Webseite zu Brussels Creek: Brussels Creek - Vanguard Mining Corp

Über Vanguard Mining Corp.

Vanguard Mining Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Erschließung hochwertiger strategischer Mineralien spezialisiert. Das Unternehmen entwickelt derzeit Explorationsprojekte in Argentinien, Kanada und Paraguay mit dem Fokus auf Identifizierung und Entwicklung von für die Energiewende wichtigen Assets. Vanguard verpflichtet sich zu verantwortungsbewusster Exploration und Wertschöpfung durch den Erwerb und die Entwicklung von besonders aussichtsreichen Urankonzessionsgebieten.

Alle Stakeholder sind eingeladen, dem Unternehmen auf seinen Social-Media-Profilen auf LinkedIn, X.com, Facebook und Instagram zu folgen und sich unter Vanguardminingcorp.com für Updates anzumelden.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Lawrence Segerstrom, P.Geo., M.Sc., MBA, einem beratenden Geologen, der ein "qualifizierter Sachverständiger" gemäß der Definition in National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101") ist, geprüft und genehmigt. Herr Segerstrom steht in keinem unabhängigen Verhältnis zu Vanguard und ist daher im Sinne von NI 43-101 nicht unabhängig.

Die Angaben zu den Produktionsergebnissen aus der Mine New Afton von New Gold Inc. basieren auf Informationen aus den öffentlich zugänglichen Jahresabschlüssen von New Gold für 2024. Diese Informationen dienen lediglich als Kontext, um die Nähe des Projekts Brussels Creek des Unternehmens zu einem etablierten Bergbaubetrieb hervorzuheben. Der qualifizierte Sachverständige bestätigt, dass die Angaben keine gemäß Abschnitt 2.3(1)(a) der Vorschrift NI 43-101 beschränkten Angaben darstellen, da sie sich auf die tatsächliche gemeldete Produktion eines Drittbetriebs und nicht auf das Konzessionsgebiet des Unternehmens oder eine etwaige dortige Mineralisierung beziehen.

Die Verweise auf historische Probenergebnisse (1983/84) und Stichproben, die 2019 entnommen wurden, stellen Explorationsergebnisse und nicht "historische Schätzungen" im Sinne von Abschnitt 2.4 von NI 43-101 dar. Die Angabepflichten für historische Schätzungen gemäß NI 43-101 gelten daher nicht. Das Unternehmen weist darauf hin, dass die Stichproben von Natur aus selektiven Charakter haben und möglicherweise nicht charakteristisch für die gesamte Mineralisierung auf dem Konzessionsgebiet sind.

Vanguard weist ausdrücklich darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder eine Produktion auf Konzessionsgebieten in der Nähe von Vanguard nicht zwangsläufig Rückschlüsse auf eine Mineralisierung auf den Konzessionsgebieten von Vanguard zulassen.

Für das Board of Directors

"David Greenway"

David Greenway, CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Vanguard Mining Corp.

Brent Rusin

Tel: +1 672-533-0348

E-Mail: brent@vanguardminingcorp.com

Website: vanguardminingcorp.com

