HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Adidas auf "Buy" mit einem Kursziel von 255 Euro belassen. Der Markt sei besorgt wegen der Aussichten des Sportartikelherstellers für das kommende Jahr, schrieb Jörg Philipp Frey in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dabei überflügele das Unternehmen weiterhin seine Wettbewerber. Die Aktie sei zudem günstig bewertet./mf/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2025 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000A1EWWW0
