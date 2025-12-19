Eschborn (ots) -Der Winter ist da: Draußen ist es grau, drinnen stapeln sich To-dos. Zwischen Job, Social Life und Selfcare bleibt oft wenig Feel-Good-Zeit. Dabei kann Winter-Selfcare auch in den eigenen 4 Wänden gelingen - zum Beispiel mit SmartThings von Samsung. Mach dein Zuhause zum Wohlfühlort. Wir sagen dir, wie es geht.Lifehack #1: Morgens erholt aufwachen dank voreingestellter RoutinenBye-bye schriller Handywecker! Dein smarter Morgen startet, bevor du überhaupt die Augen öffnest. Über SmartThings[1] lässt sich die Routine "Guten Morgen" programmieren: Das Licht wird automatisch sanft heller, simuliert so den Sonnenaufgang und signalisiert deinem Körper: Es ist Zeit zum Aufwachen. Gleichzeitig sorgt die Heizung für kuschelige Wohlfühltemperatur und der Bespoke AI Kühlschrank hat mit der Samsung Food+ App[2] schon passende Frühstücksideen parat - inspiriert vom Inhalt deines Kühlschranks.Beim ersten Kaffee checkst du auf deiner Galaxy Watch8 deine Schlafqualität: gut geschlafen, deine Akkus sind voll geladen. Und falls du gern mit einem kurzen Stretch in den Tag startest, erinnert dich dein Fitnesscoach am Handgelenk via Samsung Health App an deine Morgenroutine.Wenn du das Haus verlässt, kann dein Smart Home automatisch erkennen, dass du gehst: Lichter ausschalten und der Staubsaugerroboter fährt aus der Station, weil er dann putzt, wenn er dich nicht stört.Lifehack #2: Fokus & Energie im Smart Home OfficeWintertage im Homeoffice? Da braucht es Fokus statt Müdigkeit. Mit der SmartThings-Routine "Work Mode" wird dein Arbeitsplatz zum Power-Spot: Das Licht schaltet auf klares, weißes Tageslicht, um die Konzentration zu unterstützen. Die Raumtemperatur bleibt konstant, während der Bespoke AirPurifier die Luft reinigt, ohne Fenster auf Kipp und kalte Füße.Du managest nicht nur deine Projekte, sondern auch dein Zuhause: Über SmartThings Map View siehst du auf einen Blick, welche Geräte in Betrieb sind und kannst sie mit einem Fingertipp ausschalten, wenn sie nicht benötigt werden.Und wenn es im Job etwas stressiger wird, helfen dir dank Galaxy Watch8 der Stressalarm und der Achtsamkeitstracker dabei, deine Stimmung zu messen und mit Atemübungen oder einem ein 5-Minuten-Workout Stress abzubauen - einfach über das Handgelenk.Lifehack #3: Runterfahren leicht gemachtFeierabend. Jetzt darf dein Zuhause den Lead übernehmen. Mit einem Tipp auf die Routine "Relax" verwandelt sich deine Wohnung in eine Wohlfühloase: Warmes, goldenes Licht aus passenden, dimmbaren Leuchten, das die Melatoninproduktion anregt, ersetzt Helligkeit, dein Lieblingssong sorgt für Good Vibes und die Raumtemperatur passt sich automatisch an an.Während dein Bespoke AI Backofen das Abendessen nach Vorgabe zu Ende gart, kannst du den Garvorgang direkt über deinen Samsung TV verfolgen - dank integrierter Backofenkamera und Vision AI.Jetzt noch gemütlich einen Film anschauen? SmartThings aktiviert automatisch den Film-Modus: Die Lichter dimmen, Vorhänge schließen und LED-Lichter synchronisieren sich mit dem Bild für eine perfekte Stimmung mit null Aufwand.Bevor du schlafen gehst, startet die "Good Night"-Routine[3]: Das Smart Door Lock verschließt die Wohnungstür, die Überwachungskamera wird aktiviert, der TV schaltet sich ab und die Klimaanlage regelt sich auf Schlafmodus. In der SmartThings App[4] kannst du zum Tagesabschluss noch prüfen, ob noch Geräte eingeschaltet sind und wenn ja, klick es in der App auf deinem Galaxy S25 einfach aus, bevor du entspannt einschläfst.Und weil Samsung Knox deine Daten im Smart Home schützt, darf auch der Kopf loslassen: Das Samsung Galaxy S25[5] trägt das IT-Sicherheitskennzeichen des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Damit deine Daten gut geschützt und der digitale Seelenfrieden gesichert ist.SmartThingsSmartThings ist die Smart Home Plattform von Samsung. Mit der App lassen sich über 6.000 Geräte von über 300 Herstellern zentral steuern, automatisieren und überwachen. Die SmartThings App ist kostenlos in allen App-Stores für iOs und Android erhältlich. In Deutschland hat sie über 17 Millionen Nutzer*innen[6]. 2025 belegt SmartThings in einem Test von Stiftung Warentest mit der Note "Gut" Platz 3 der besten Smart Home Plattformen[7].Mehr Informationen www.samsung.com/smartthings (https://www.samsung.com/de/smartthings/app/?msockid=25ef36e79bf365c100c220cc9a76643e)[1] SmartThings funktioniert nur mit der SmartThings App und einem kompatiblen Smart-Gerät. Die App benötigt Android OS 9 mit mindestens 3 GB RAM oder iOS 14. Alle Geräte müssen über Wi-Fi oder ein anderes drahtloses Netzwerk verbunden sein und unter einem einzigen Samsung Account registriert werden. Ggf. können Kosten für den App-Download anfallen.[2] Samsung Food+ App erforderlich. Verfügbar auf Android- und iOS-Geräten. Eine WiFi-Verbindung und ein Samsung-Konto sind erforderlich. Internetzugang erforderlich. Ggf. fallen beim Download und der Verwendung der App Kosten an.[3] Alle beschriebenen Schritte, Optionen und Funktionen der SmartThings-App sind abhängig von der jeweiligen Software-Version und können variieren. Jedes mit SmartThings zu steuernde Gerät muss mit einem WLAN-Netzwerk verbunden sein. Um die Interaktion der Geräte untereinander sicherzustellen, müssen alle Geräte mit einem Samsung Account (https://account.samsung.com/membership/intro) registriert sein. Bei Downloads und drahtloser Kommunikation zwischen Geräten können bei der Verwendung von mobilen Daten Kosten entstehen.[4] SmartThings funktioniert nur mit der SmartThings App und einem kompatiblen Smart-Gerät. Die App benötigt Android OS 9 mit mindestens 3 GB RAM oder iOS 14. Alle Geräte müssen über Wi-Fi oder ein anderes drahtloses Netzwerk verbunden sein und unter einem einzigen Samsung Account registriert werden. Ggf. können Kosten für den App-Download anfallen.[5] https://ots.de/ikTW5m[6] Quelle: Registrierte Nutzer*innen in Deutschland, Stand November 2025: 17,985,079, weitere Informationen sind auf Anfrage erhältlich[7] Quelle: Stiftung Warentest Ausgabe 08/2025, Samsung SmartThings auf Platz 3 hinter Home Assistent und Homey mit einer Beurteilung von Gut (2,4), https://www.test.de/Smart-Home-Systeme-im-Test-5198446-0/ - Im Test: 14 Smart-Home-Systeme, die offen für Geräte anderer Anbieter sind und für die eine Smart Home Zentrale verfügbar ist, die mind. 2 Smart Home Funkprotokolle unterstützt. Die Zentralen wurden von Jan-Mrz. 2025 im Handel gekauft. 