Donald Trump hat einen neuen Mega-Deal verhandelt, das hat die Aktien der Trump Media Group um +34% ansteigen lassen. Das steckt hinter dem Kurssprung, und darum könnten die Papiere auch für Anleger plötzlich interessant sein. Trump Media mit neuer Fusion Am Donnerstag hat die Trump Media Holding überraschend eine Fusion mit dem bisher privat gehaltenen Unternehmen TAE Technologies verkündet. Hierbei handelt es sich um einen Entwickler im Bereich ...

