© Foto: Richard Drew/AP/dpa

7,1 Billionen US-Dollar an Optionen laufen aus - so viel wie nie zuvor. Anleger blicken nervös auf den Quadruple Witching Day. Diese Marken könnten jetzt über Turbulenzen oder Entspannung entscheiden.An der Wall Street steht ein potenziell turbulentes Wochenende bevor. Händler bereiten sich auf das vor, was Goldman Sachs als den größten Optionsverfall aller Zeiten bezeichnet. Am Freitag laufen Derivate mit einem Nominalwert von mehr als 7,1 Billionen US-Dollar aus. Allein auf den S&P 500 entfallen rund 5 Billionen US-Dollar, weitere 880 Milliarden US-Dollar sind an Einzelaktien gebunden. Der Termin fällt auf einen sogenannten Quadruple Witching Day. An diesen seltenen Tagen, die nur viermal …