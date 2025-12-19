Trier (ots) -Die Agentur Kühnen, spezialisiert auf digitales Marketing für den Automobilhandel, wurde gleich vierfach mit dem DEUTSCHEN AGENTURPREIS 2025 ausgezeichnet. Der Gewinn würdigt den Erfolg der Agentur rund um die deutsche Markteinführung der Google Vehicle Ads. Gemeinsam mit Google Deutschland hat die Agentur die neuen Vehicle Ads in den letzten 16 Monaten vorangetrieben.DEUTSCHER AGENTURPREIS prämiert Vorreiterrolle der Agentur Kühnen"Die Agentur Kühnen ist seit über 15 Jahren auf die digitale Fahrzeugvermarktung für ambitionierte Autohändler spezialisiert. Gemeinsam mit diesen verfolgen wir stets ein Ziel: Die massive Abhängigkeit von externen Fahrzeugbörsen zu reduzieren und die eigene Autohaus-Webseite zu einem starken Umsatzmotor zu machen", erklärt Andreas Kühnen, Inhaber der Agentur."Das Potenzial, das die Google Vehicle Ads dem Automobilhandel bieten, haben wir früh erkannt und unseren Autohaus-Kunden einen massiven Wettbewerbsvorsprung verschafft, indem wir ihnen bereits seit August 2024 die Teilnahme an den Vehicle Ads ermöglicht haben. Unser gesamtes Team freut sich, dass diese Vorreiterrolle mit dem DEUTSCHEN AGENTURPREIS prämiert wurde."Wie die Google Vehicle Ads den Automobilhandel revolutionierenIn den letzten Jahren waren deutsche Autohändler bei der Leadgenerierung häufig zu 80 % abhängig von externen Fahrzeugbörsen. Gleichzeitig sind die Gebühren bei diesen Anbietern förmlich explodiert. So verzeichnet zum Beispiel der größte deutsche Anbieter eine massive Preiserhöhung von über 250 % seit 2019 und kündigt bereits einen weiteren Preisanstieg für 2026 an.Mit den Google Vehicle Ads haben Autohändler bereits seit Sommer 2024 eine alternative Möglichkeit, um ihr gesamtes Fahrzeuginventar eigenständig und kosteneffizient zu vermarkten. Im Gegensatz zu klassischen Fahrzeugbörsen zahlen Händler bei den Vehicle Ads keine extrem hohen Fixpreise pro Tag und Fahrzeug, sondern investieren lediglich Cent-Beträge, wenn tatsächlich kaufbereite Kunden ein Fahrzeug aufrufen. Je genauer die hinterlegten Fahrzeugdaten mit der Suchanfrage übereinstimmen, desto höher ist dabei die Wahrscheinlichkeit, dass das entsprechende Modell ausgespielt wird.Sucht ein Nutzer auf Google beispielsweise nach "VW Passat Klima AHK 50.000 km Hamburg umgeb." und stimmen diese Merkmale mit einem Fahrzeug aus dem Bestand überein, wird es dem Interessenten angezeigt. Und das an der obersten Position in den Google Suchergebnissen inkl. Fahrzeugbild und den wichtigsten Informationen wie Kilometerstand und Preis. Ein Klick führt die Interessenten dann ohne Umwege direkt auf die Autohaus-Webseite."Mir ist wichtig, zu betonen, dass die externen Fahrzeugbörsen durchdachte Plattformen sind, die weiterhin ihre Daseinsberechtigung haben. Auch, wenn erste Händler durch die Google Vehicle Ads bereits bei den Börsen in kleinere Pakete wechseln konnten, geht es für die meisten Händler nicht darum, die Kündigung zu verschicken, sondern sich rechtzeitig darauf vorzubereiten, die Google Vehicle Ads im eigenen Unternehmen zu nutzen und den Anschluss nicht zu verpassen", so Kühnen.Einfacher Start: So nutzen Autohändler Google Vehicle Ads richtigWas viele Händler nicht wissen: Die Nutzung der neuen Google Vehicle Ads ist prinzipiell seit August 2024 möglich. Denn obwohl sich das Produkt in Deutschland im Moment noch in der geschlossenen Beta-Phase befindet, können Autohändler bei einem Vehicle Feed Service Provider eine Anfrage stellen, um so mit den Anzeigen direkt Leads über die eigene Webseite zu generieren. Weltweit gibt es ca. 70 Anbieter; in Deutschland ist die Agentur Kühnen die erste und einzige Agentur, die sowohl Vehicle Feed Service Provider als auch Google Partner ist."Google ist keine klassische Fahrzeugbörse, in die man auf Knopfdruck seinen Fahrzeugbestand exportiert und dann auf Autopilot fährt", erklärt Andreas Kühnen. "Wer mit den Google Vehicle Ads seine eigene Autohaus-Webseite zum Umsatzmotor machen möchte, um erfolgreich die PS auf die Straße zu bringen, benötigt deshalb vor allem eine hohe Expertise im Bereich Performance-Marketing. In diesem Zusammenhang ist es mir auch wichtig zu betonen, dass Google Vehicle Ads gar nicht für jeden Händler sinnvoll sind. Es gibt verschiedene Faktoren, die immer individuell geprüft werden sollten, um das mögliche Potenzial für ein Autohaus ehrlich zu ermitteln."Aus diesem Grund bietet die Agentur Kühnen für alle Händler, die zum Jahresstart 2026 erfolgreich mit den neuen Google Vehicle Ads neue Auftragseingänge verzeichnen möchten, eine individuelle und kostenlose Erstberatung an. Dabei analysieren die Experten der Agentur unverbindlich, ob und wie Google Vehicle Ads zum Verkaufserfolg eines Autohauses beitragen können.In diesen vier Kategorien hat die Agentur Kühnen gewonnenIn den Kategorien bestes SEA-Projekt (SEA = Search Engine Advertising, Suchmaschinenwerbung) und bestes Dialogmarketing-Projekt erhält die Agentur Kühnen jeweils eine Auszeichnung rund um die Markteinführung der Google Vehicle Ads in Deutschland. Zudem wurde die Teilnahme an der Fachmesse "T-Systems Roadshow 2025" mit dem Preis für das beste Messekonzept und die beste Crossmedia-Strategie geehrt. Bei der Fachmesse im April 2025 hat die Agentur Kühnen erstmals einem breiten Publikum das Thema "Google Vehicle Ads" mit einem innovativen Messekonzept und einem Expertenvortrag näher gebracht. Ambitionierte Autohändler, die erfahren möchten, wie sie unabhängig von externen Fahrzeugbörsen Leads generieren können, haben die Möglichkeit, sich die Aufzeichnung des Expertenvortrags auf der Webseite der Agentur anzufordern.Über den DEUTSCHEN AGENTURPREISDer DEUTSCHE AGENTURPREIS wird seit 2014 jährlich vergeben. Seit seiner Einführung hat sich der Award als feste Größe in der deutschsprachigen Agenturlandschaft etabliert. Eine unabhängige Jury prüft die Einreichungen und wählt die Preisträger aus. 2025 wurden insgesamt 1.395 Projekte eingereicht.Über die Agentur KühnenDie Agentur Kühnen (https://www.agentur-kuehnen.de/) ist spezialisiert auf Autohaus-Marketing in Deutschland. Mit über 15 Jahren Erfahrung unterstützt sie Autohäuser erfolgreich dabei, mehr Neukunden zu gewinnen. Als erste deutsche Agentur mit dem Doppelstatus Google Partner (https://www.google.com/partners/agency?id=9845707064) und Vehicle Feed Service Provider (https://support.google.com/merchants/answer/15531232?sjid=17288332552593134564-EU) nimmt die Agentur Kühnen zudem eine Vorreiterrolle in der Branche ein. Darüber hinaus verfügt sie über die renommierte TÜV-Zertifizierung (https://www.agentur-kuehnen.de/tuev-zertifizierung-verkaufspsychologie) im Bereich Verkaufspsychologie.Weitere Informationen finden Sie unter https://www.agentur-kuehnen.de/google-vehicle-adsPressekontakt:Daniela WagnerTelefon: +496514936460E-Mail: d.wagner@agentur-kuehnen.deOriginal-Content von: Agentur Kühnen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172584/6183004