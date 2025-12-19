NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nike nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 86 US-Dollar belassen. Der Gewinn je Aktie sei deutlich besser als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Matthew R. Boss in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch der Umsatz des Sportartikelkonzerns habe die Konsensschätzung übertroffen./rob/edh/mf



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2025 / 00:17 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2025 / 03:00 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US6541061031





