Linz (www.anleihencheck.de) - Der Einlagensatz blieb gestern somit wie erwartet bei 2%, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Notenbanker hätten weiterhin auf Hinweise zu künftigen geldpolitischen Schritten verzichtet. Sie hätten betont, dass sie "von Sitzung zu Sitzung" je nach eingehenden Daten entscheiden würden. Die neuen Prognosen des EZB-Stabs würden von einem robusteren Wirtschaftswachstum sowie von einer Rückkehr der Inflation auf 2% im Jahr 2028 ausgehen, nachdem sie in den nächsten beiden Jahren unter diesem Niveau bleiben dürfte. Die aktualisierte Einschätzung "bestätigt, dass die Inflation sich mittelfristig am Zielwert von 2% stabilisieren sollte", habe die EZB in ihrer Mitteilung erklärt. Laut den jüngsten von Fachleuten des Eurosystems erstellten Projektionen werde die durchschnittliche Gesamtinflation 2025 bei 2,1%, 2026 bei 1,9%, 2027 bei 1,8% und 2028 bei 2,0% liegen. Die Wachstumsschätzungen seien für 2025 auf 1,4%, für 2026 auf 1,2% und für 2027 auf 1,4% nach oben revidiert worden. Für 2028 werde weiterhin von 1,4% ausgegangen. Analysten würden in einer separaten Umfrage davon ausgehen, dass die Kreditkosten bis 2027 unverändert bleiben würden. (19.12.2025/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...