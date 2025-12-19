Da Anleger befürchten, dass autonome Fahrzeuge die Marktchancen von Uber Technologies ernsthaft bedrohen könnten und eine saftige Klage ansteht, ist die Aktie nahezu historisch günstig geworden.Die Uber-Aktie wird derzeit mit rund dem 14,5-Fachen des geschätzten Verhältnisses von Unternehmenswert zu bereinigtem Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen und (EBITDA) gehandelt. Ein derart niedriges Kursgewinnverhältniss (KGV), das laut Analysten von Bernstein in der Vergangenheit nur sehr selten erreicht wurde. Die Analysten um Nikhil Devnani halten die derzeitige Marktreaktion für überzogen und bezeichnen die Aktie angesichts der starken Fundamentaldaten von Uber als "übermäßig …

