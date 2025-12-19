Rohstoffe fürs Depot | Nike enttäuscht, Oracle bei TikTok dabei & DHL
|46,710
|46,730
|13:19
|46,710
|46,720
|13:19
Aktuelle Nachrichten
|12:45
|TikTok-Verbot abgewendet: Bytedance bestätigt US-Deal mit Oracle, Silver Lake und MGX
|Das ist die wohl wichtigste Social-Media-Meldung des Jahres. Der Deal zur Gründung der TikTok USDS Joint Venture LLC unter Beteiligung von Oracle, Silver Lake und MGX rettet TikTok vor dem drohenden...
|12:43
|Investors sign deals to take control of TikTok in US
|12:40
|WDH/ROUNDUP/Medien: Vertrag über neue US-Firma für Tiktok unterzeichnet
| (Im 5. Absatz, 2. Satz, wurde eine Formulierung geglättet: "Nach seinen Angaben holte er auch bei der chinesischen Regierung schon vor Monaten eine Zustimmung für den Deal zu Tiktok in den USA bekommen."...
|12:23
|ByteDance Lifts 2025 Bonus Pool by 35% to Compete for Global AI Talent
|11:57
|TikTok inks deal with investors to keep operating in U.S.
Aktuelle Nachrichten
|12:30
|JPMORGAN stuft DHL Group auf 'Overweight'
|NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group auf "Overweight" mit einem Kursziel von 53,50 Euro belassen. Die Quartalszahlen des Wettbewerbers FedEx zeigten anhaltend...
|11:58
|Aktien Frankfurt: Etwas höher vor großem Verfall
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Erholung vom Vortag ist der Dax am großen Verfallstag am Freitag weiter vorgerückt. Gegen Mittag verbuchte der deutsche Leitindex ein Plus von 0,11 Prozent auf 24.225...
|11:54
|Rohstoffe fürs Depot | Nike enttäuscht, Oracle bei TikTok dabei & DHL
|Rohstoffe fürs Depot | Nike enttäuscht, Oracle bei TikTok dabei & DH
|11:24
|AKTIEN IM FOKUS: Fedex-Zahlen mit Licht und Schatten - Positive Signale für DHL
| FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Eine überraschend gute Gewinnentwicklung des Paketdienstleisters Fedex droht am Aktienmarkt nach der zuletzt starken Kurserholung zu verpuffen. Für die Fedex-Papiere...
|10:54
|DHL and Air France KLM expand SAF partnership
Aktuelle Nachrichten
|13:10
|NIKE Q2 Earnings & Revenues Beat Estimates, Digital Revenues Down 14%
|12:43
|Nike shares drop 10.5% after China sales plummet, tariffs hit earnings: Despite higher-than-expected ...
|12:21
|MARKT USA/Stimmung weiter gut - Oracle fest erwartet - Nike sehr schwach
|DJ MARKT USA/Stimmung weiter gut - Oracle fest erwartet - Nike sehr schwach
Nach den teils kräftigen Gewinnen am Donnerstag zeichnet sich für den Handelsstart am Freitag an der Wall Street eine...
|12:10
|Nike-Aktie -10%: Schafft sie den Turnaround nicht?
|Die Nike-Aktie schmiert am Freitagmorgen um über -10% ab und sackt damit auf ein neues 6-Monatstief ab. Haben die Quartalszahlen des Sportartikelherstellers die Börse so schockiert und können Anleger...
|12:06
|RBC stuft NIKE INC auf 'Outperform'
|NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nike nach einer Telefonkonferenz zu den Zahlen für das zweite Geschäftsquartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85...
Aktuelle Nachrichten
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|BYTEDANCE LTD
|-
|-
|DEUTSCHE POST AG
|46,680
|+0,13 %
|NIKE INC
|50,22
|-10,45 %
|ORACLE CORPORATION
|160,88
|+4,81 %