Nike enttäuscht Anleger mit schwachem China-Geschäft - Aktie bricht ein

Nike hat Anleger mit einer Umsatzwarnung verschreckt: Der Sportartikelriese rechnet im laufenden Quartal (seit 1. Dezember) mit einem Rückgang der Erlöse im niedrigen einstelligen Prozentbereich, nach zuvor zwei Wachstumsquartalen.



Hauptprobleme sind das schwächelnde China-Geschäft und die Tochtermarke Converse, deren Umsatz im letzten Quartal um rund 30 Prozent einbrach. In der Region "Greater China" gingen die Erlöse um 17 Prozent zurück. Gleichzeitig meldet Nike zwar Fortschritte in Nordamerika und im Running-Segment, doch andere Bereiche hinken deutlich hinterher.



An der Börse reagierten Investoren schockiert: Die Nike-Aktie fiel im nachbörslichen Handel zeitweise um fast 11 Prozent und liegt seit Jahresbeginn rund 13 Prozent im Minus, es droht das vierte Verlustjahr in Folge.









