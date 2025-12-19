Leipzig (ots) -Auch im Jahr 2025 ist der Mitteldeutsche Rundfunk ein verlässlicher medialer Begleiter für die Menschen in Mitteldeutschland. 73 Prozent* der Bevölkerung vertrauen dem MDR und seinen vielfältigen Angeboten in der ARD Mediathek, der ARD Audiothek, in Apps und im Netz, auf Social Media sowie im Radio und Fernsehen.Ralf Ludwig, Intendant des MDR:"Wir bedanken uns sehr herzlich für dieses beständig hohe Vertrauen in den MDR. Dass die Menschen uns und unsere Medienangebote in einer immer unübersichtlicher werdenden Medienwelt weiterhin so schätzen, bestärkt uns in unserer engagierten Arbeit. Wir wollen jeden Tag vielfältige und relevante Inhalte anbieten, die die Menschen in unserem Sendegebiet und in der ARD auch bundesweit gern schauen, hören oder im Netz nutzen. Mit denen sie durch den MDR einen Mehrwert erleben, sei es Information, Bildung, Kultur oder Unterhaltung. Denn das ist unser Auftrag und zugleich Verpflichtung: Mitten im Leben - Stark in der Region, in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen."Hohe Nutzung in ARD Mediathek und ARD Audiothek**Die Angebote des MDR in der ARD Mediathek verzeichnen 2025 erneut ein Wachstum: Mit knapp 250 Millionen Wiedergaben legen die Abrufe im Vergleich zum Vorjahr weiter zu. Am beliebtesten sind fiktionale Filme wie die MDR-"Tatorte" aus Dresden und -"Polizeirufe 110" aus Halle und Magdeburg sowie die Serien "In aller Freundschaft" und "Tierärztin Dr. Mertens". Auch die MDR-Inhalte in der ARD Audiothek sind noch stärker gefragt als 2024. Besonders beliebt sind Podcasts, wie "ARD Crime Time" mit 2,09 Millionen Wiedergaben, das Kinderangebot "Figarinos Fahrradladen" mit 1,97 Millionen und der Podcast "Was tun, Herr General?" mit 0,95 Millionen Wiedergaben. Das erfolgreichste Hörbuch des MDR in der ARD Audiothek 2025 ist "Hab und Gier" von Ingrid Noll mit insgesamt 1,10 Millionen Wiedergaben.In den sozialen Netzwerken erzielt der MDR 2025 ebenfalls große Resonanz. Formate wie "Eine Minute Geld" auf TikTok sowie "Der starke Osten" auf Facebook sprechen erfolgreich jüngere Zielgruppen an und bieten die Möglichkeit zum Dialog.Wichtiger Informationsanbieter - geschätzt in den RegionenDer Marktanteil des linearen MDR-Fernsehens bleibt mit 9,5 Prozent hoch. Vor allem die regionalen Informationsangebote erfreuen sich weiterhin hoher Beliebtheit. "MDR Sachsen-Anhalt heute" erreicht mit 17,7 Prozent Marktanteil (0,109 Mio.) einen neuen Höchstwert (Stand 30.11.2025 endgültig gewichtet) in Sachsen-Anhalt. Auch "MDR Sachsenspiegel" und "MDR Thüringen Journal" können ihre Marktanteile weiter steigern. "MDR Aktuell" erreicht mit den TV-Ausgaben um 17.45 Uhr und 19.30 Uhr 14,5 bzw. 20 Prozent Marktanteil (0,239 Mio. und 0,51 Mio.) und bleibt damit gegenüber dem Vorjahr konstant.Die Nachmittagsformate "MDR um Zwei" mit 10,3 Prozent Marktanteil (0,104 Mio.) und "MDR um Vier - der starke Osten" mit 12,2 Prozent Marktanteil (0,162 Mio.) zeigen sich 2025 in der Resonanz deutlich verbessert.Neben vielen regionalen Geschichten und Perspektiven bildete das Jahr der Europäischen Kulturhauptstadt Chemnitz einen zentralen Themenschwerpunkt. Der MDR hat das Kulturhauptstadtjahr mit kontinuierlicher Berichterstattung und Abbildung begleitet und damit den kulturellen Reichtum der Region bundesweit medial sichtbar gemacht.Radio: konstant reichweitenstark***Die MDR-Radiowellen erreichen laut Mediaanalyse 2025 Audio II werktäglich (Mo-Fr) insgesamt 2,81 Millionen Hörerinnen und Hörer. Das entspricht 39,2 Prozent der Bevölkerung ab 14 Jahren in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.Besonders positiv hat sich "MDR Sachsen-Anhalt" entwickelt mit einer Tagesreichweite von 20,2 Prozent (+2,5 Prozentpunkte gegenüber 2024). Die Popwelle "MDR Jump" kann mit werktäglich 962.000 Hörerinnen und Hörern ab 14 Jahren ihre Position als reichweitenstärkstes Einzelangebot im MDR-Gebiet festigen.Der MDR erfolgreich für die ARDMDR-Produktionen überzeugten 2025 auch bundesweit: So ist der "Polizeiruf 110: Widerfahrnis" aus Magdeburg die erfolgreichste TV-Erstausstrahlung mit einem Marktanteil von 30,7 Prozent und rund 8,4 Mio. Zuschauerinnen und Zuschauern. In der ARD Mediathek belegt diese Episode mit rund 935.000 Abrufen Rang 2 der 2025er-Polizeirufe. Jeweils mehr als eine Million Mal wurden auch die MDR-Tatorte aus Dresden im Streaming geschaut.Die erstmalige TV-Ausstrahlung von Deutschlands größtem Publikumspreis, der "Goldenen Henne", live aus Leipzig im Ersten anlässlich 35 Jahre Deutsche Einheit wurde von mehr als drei Millionen Menschen geschaut (15,4 Prozent Marktanteil mit 3,006 Mio.). Noch erfolgreicher war das Adventsfest der 100.000 Lichter live aus Suhl in Thüringen mit 4,52 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern (22,0 Prozent). Das vom MDR produzierte ARD-Mittagsmagazin bleibt mit einem gemeinsam mit dem ZDF erzielten Marktanteil von rund 16 Prozent (0,957 Mio.) Marktführer im bundesweiten Mittagsprogramm.Ausführlich berichtet und übertragen hat der MDR auch viele Sportereignisse. Hervorzuheben sind hier die "Finals 2025" erstmals in Dresden, bei denen mehr als 250.000 Besucherinnen und Besucher waren. In zwanzig Sportarten trugen fast 3.500 Athletinnen und Athleten in Dresden 133 Deutsche Meisterschaften aus - und das vor der Kulisse mit Semperoper, Frauenkirche und Elbufer.Außerdem produzieren die Radiowellen der Landesfunkhäuser MDR Sachsen, MDR Sachsen-Anhalt und MDR Thüringen seit Juni ein gemeinsames ARD-Abendprogramm: Von 20 bis 23 Uhr ist "Der ARD Abend - Radio für alle" gemeinsam in MDR, NDR, WDR und RBB zu hören. "Der ARD Abend" ist neben der "ARD Hitnacht" das zweite tägliche in der ARD kooperierte Radio-Liveprogramm, das der MDR bundesweit anbietet. Wöchentlich rotierend wird "Der ARD Abend - Radio für alle" von einem der drei Landesfunkhäuser des MDR produziert.Ausgezeichnete publizistische LeistungenFür seine Angebote erhält der MDR regelmäßig Preise und Würdigungen. Im Jahr 2025 waren darunter folgende herausragende Auszeichnungen: Im September wurde Ralph Geißler für seine MDR-Radioreportage über eine Fernfahrerin mit dem Deutschen Radiopreis geehrt. Im November erhielt die MDR-Produktion "Auf Fritzis Spuren - Wie war das so in der DDR?" in New York City den internationalen Emmy Award. Und die MDR-Journalistin Jana Merkel wurde im Dezember als Journalistin des Jahres in der Kategorie "Reporter/in regional" geehrt.Barrierefreiheit: kontinuierlicher AusbauDer MDR stärkt sein ohnehin schon großes Engagement für Barrierefreiheit kontinuierlich und ermöglicht damit immer mehr Menschen einen gleichberechtigten Zugang zu seinen Angeboten. Im linearen Fernsehen liegt die Untertitelungsquote 2025 bei 96 Prozent; in der ARD Mediathek wird für die MDR-Angebote ein vergleichbar hohes Niveau erreicht. Rund sieben Prozent des Programms stehen in Deutscher Gebärdensprache (DGS) zur Verfügung. Allein im Jahr 2025 setzt der MDR etwa 40.000 Sendeminuten in Gebärdensprache um - darunter Nachrichten, Reportagen, Dokumentationen und fiktionale Formate. Für blinde und sehbehinderte Menschen bietet der MDR zudem täglich rund sieben Stunden Hörfilmfassungen an. Ergänzend werden täglich auch Nachrichten in Leichter Sprache produziert.Das Angebot wird 2026 weiter ausgebaut: So erhält die Serie "In aller Freundschaft" zusätzlich eine Version in Deutscher Gebärdensprache. Zudem wird "Elefant, Tiger & Co." ab 2026 in der ARD Mediathek mit Audiodeskription verfügbar sein. Im Wahljahr 2026 wird die Redaktion Barrierefreiheit die Berichterstattung rund um die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt besonders intensiv begleiten.Dialog und PublikumDer MDR setzt konsequent auf Dialog, Beteiligung und regionale Nähe. Mit zahlreichen Mitmach- und Dialogformaten, Publikumsveranstaltungen und Begegnungen vor Ort stärkt er die Bindung und den direkten Austausch mit den Menschen in Mitteldeutschland und fördert Transparenz und Teilhabe in der publizistischen Arbeit.Ein Schwerpunkt war die inzwischen neunte Ausgabe der MDR-weiten und beim Publikum beliebten "Mitmischen!"-Aktion im Herbst. Über vier Wochen lang konnten Interessierte in 56 redaktionelle MDR-Angebote in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen hineinschnuppern und journalistische Arbeit hautnah miterleben. Ergänzt wurde sie durch "Mitmischen!"-Off-Air-Aktionen bei Veranstaltungen wie dem MDR-Camp beim Sputnik Springbreak Festival in Sachsen-Anhalt, beim neuen Unterhaltungsformat "Hol dir deine Show!" oder der "Goldenen Henne".Darüber hinaus fanden fast 50 "MDR mittendrin"-Dialogveranstaltungen vor Ort in den Regionen statt. Zudem konnten wir im Oktober 2025 den 700.000 Gast unserer langjährigen MDR-Studiotouren allein am Standort Leipzig begrüßen. Weitere Dialogangebote unterstreichen die regionale Verankerung des MDR und das Interesse am unmittelbaren Austausch mit dem Publikum.* Ergebnis einer repräsentativen Befragung der deutschsprachigen Bevölkerung ab 14 Jahren in Mitteldeutschland** Alle Zahlen berufen sich auf den Stichtag 30.11.2025.*** werktägliche Tagesreichweite (Mo-Fr)Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Tel.: (0341) 3 00 64 55, E-Mail: kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6183053