NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Boeing von 240 auf 245 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aussichten für die zivile und militärische Luftfahrt blieben günstig, schrieb Seth M. Seifman in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Boeing sei dabei der aussichtsreichste Wert. Dabei bestehe die Aufgabe des Unternehmens einfach darin, mehr Flugzeuge zu bauen und auszuliefern./mf/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.12.2025 / 03:16 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.12.2025 / 03:16 / EST



ISIN: US0970231058





