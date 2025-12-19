ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Douglas nach Zahlen zum Geschäftsjahr 2024/25 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 12,50 Euro belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebitda) der Parfümeriekette hätten weitgehend den Konsensschätzungen entsprochen, schrieb Yashraj Rajani in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 18.12.2025 / 07:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: DE000BEAU1Y4

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.