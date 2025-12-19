Dieser US-Titel übertrifft die Gewinnerwartungen deutlich, aber die Anleger reagieren dennoch schockiert. Ein vorsichtiger Ausblick schickt die Aktie trotzdem (weiter) auf Talfahrt. Quartalszahlen lösen Kursrutsch aus Nike hat am 18. Dezember 2025 die Zahlen für das zweite Quartal des laufenden Geschäftsjahres vorgelegt und die Analystenerwartungen klar übertroffen. Der Sportartikelhersteller meldete einen Gewinn je Aktie von 0,53 US-Dollar, während ...

