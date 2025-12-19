Der Abwärtstrend der BYD-Aktie setzt sich fort. Am Donnerstag fiel der Kurs des chinesischen Autokonzerns auf ein neues Jahres- und zugleich 12-Monatstief. Wie stehen die Chancen, dass 2026 wieder ein besseres Börsenjahr für BYD wird als 2025? Das Ausland wird zum Rettungsanker Erstmal eine Rekordnachricht: Gestern lief im BYD-Werk Jinan das 15-millionste New Energy Vehicle des chinesischen Autokonzerns vom Band. Es handelte sich um ein Modell des ...

