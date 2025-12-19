Die Almonty-Aktie schoss zuletzt um rund +21% in die Höhe, Ursache war die Inbetriebnahme der Sangdong-Mine. Am Freitag verbessert sie sich weiterhin und steht aktuell bei 7,30 €. Ist das der Startschuss für neue Höchstkurse? Produktion aufgenommen Bisher lag der Schwerpunkt bei der Sangdong-Mine in Südkorea darin, die Wolfram-Lagerstätte zu erschließen und das Produktionswerk vorzubereiten. Diese Maßnahmen sind abgeschlossen. Am 16. Dezember teilte ...

