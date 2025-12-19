Googles aktueller Erfolg setzt Konkurrent OpenAI enorm unter Druck. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, hat CEO Sam Altman intern den Code Red ausgerufen - ein Signal, das im Silicon Valley Tradition hat. Anfang des Monats hat OpenAI den Code Red ausgerufen. Grund für den internen Alarm war ein neues KI-Modell des Konkurrenten Google, das die Systeme von OpenAI in einer Reihe von Benchmarks in den Schatten stellte. Wie Bloomberg berichtet, war die drastische ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.