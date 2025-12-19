Mitteilung der DN Deutsche Nachhaltigkeit AG:

Gute Entwicklung: Deutsche Nachhaltigkeit mit erfolgreichem Jahr 2025

- Erweiterung des Portfolios um Save the Water, SUSMATA, EcoMotion und Tridi Solutions

- Implementierung eines standardisierten Venture Impact Assessment (VIA)-Prozess

- Personelle Verstärkung des Vorstands mit Dr. Andreas Rickert

- Positiver Impact für Umwelt und Gesellschaft und wirtschaftlicher Erfolg als Strategie

Die DN Group AG, Deutsche Nachhaltigkeit, (ISIN: DE000A3DW408, "Deutsche Nachhaltigkeit") blickt auf ein operativ erfolgreiches Jahr 2025 zurück. Dies manifestiert sich u.a. in der deutlichen Ausweitung des Beteiligungsportfolios, der Entwicklung und Implementierung eines standardisieren Impact-Investment Prozesses sowie in der Ergänzung des Vorstands. Es ist der Deutsche Nachhaltigkeit damit gelungen, Impact für Umwelt und Gesellschaft mit einer guten wirtschaftlichen Entwicklung zu kombinieren.

Ole Nixdorff, CEO der Deutsche Nachhaltigkeit: "Im zu Ende gehenden Jahr haben wir unseren Impact-Investing-Ansatz konsequent umgesetzt und weiterentwickelt. Insofern war ...

Den vollständigen Artikel lesen ...