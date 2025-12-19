Entrepreneur, Risikokapitalgeber, Ästhet, Sammler, mehrfacher Schlossherr. Immobilien-Fan und Besitzer einer reichhaltigen Kollektion an antiquarischen Zahlungsmitteln. Das sind einige Passionen, die dem 1967 in Linz geborenen Manager Alexander Schütz, der 1991 die C-Quadrat Investment Group gründete, eigen sind. Die Börsianer-Redaktion besuchte Schütz in seinem noblen Büro am Wiener Stephansplatz, um im Interview herauszufinden, wie so viele Interessen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Börsianer