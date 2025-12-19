Kriegsschauplätze sind längst nicht mehr ausschließlich geografisch verortbar. Sie haben eine neue Dimension erreicht, die sich in Hard- und Software manifestiert. Die neue Ausgabe von MIT Technology Review wagt sich kritisch in diese Grenzbereiche. Krieg ist und bleibt eine Katastrophe - für die Menschen vor Ort wie für die Welt, die zusieht. Und weil er nie normal werden darf, müssen wir verstehen, wie er sich verändert. Nur so kann Abschreckung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...