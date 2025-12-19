Bielefeld (ots) -Neu geschaffene Position der Medizinischen Geschäftsführung mit Fokus auf Innovation, Strategie und universitäre Transformation mit weiblicher Spitzenpersonalie besetztDer Aufsichtsrat der Klinikum Bielefeld gem. GmbH hat in seiner außerordentlichen Aufsichtsratssitzung vom 18. Dezember 2025 Prof. Dr. Annegret Kuhn, MBA, (58) einstimmig zur Medizinischen Geschäftsführerin berufen. In dieser neu geschaffenen Position wird sie gemeinsam mit dem Kaufmännischen Geschäftsführer Michael Ackermann (57) gleichberechtigt das Klinikum Bielefeld ab dem 01. April 2026 als Doppelspitze führen.Kuhn ist seit 1994 als Humanmedizinerin und Wissenschaftlerin an renommierten universitären und außeruniversitären Einrichtungen tätig. Sie bringt umfangreiche Expertise im Klinik- und Wissenschaftsmanagement mit. Sie entwickelte als Ärztliche Direktorin des Klinikums Passau u.a. im Auftrag des Bayerischen Staatsministeriums den "Medizincampus Niederbayern" und leitete die Unternehmensentwicklung und Strategische Koordination am Universitätsklinikum Münster.Kuhn ist Fachärztin für Dermatologie und Venerologie mit der Zusatzbezeichnung Allergologie. An der Universität Düsseldorf hat sie sowohl promoviert als auch habilitiert. Seit 2007 ist sie Außerplanmäßige Professorin, engagiert sich in internationalen, fächerübergreifenden Forschungsverbünden und ist Guest Professor am Amsterdam University Medical Center. Kuhn ist Autorin von über 200 Publikationen in peer-reviewed wissenschaftlichen Zeitschriften sowie Mentorin im EU-geförderten Innovationsprojekt DigiCare zur Stärkung der digitalen Gesundheitsversorgung. Zudem ist Kuhn Vorsitzende des Ausschusses Parität des Deutschen Ärztinnenbundes.Medizinische Geschäftsführerin ist Managerin und SpitzenforscherinZuletzt entwickelte die Healthcare-Managerin als CEO und Gründerin ein innovatives Unternehmen für ambulante Medizin im Bereich sektorenübergreifender, digital gestützter Versorgungsmodelle. Sie konzipierte sowohl den strategischen Aufbau ambulanter Infrastrukturen als auch digitale Plattformlösungen zur Optimierung patientenzentrierter Versorgung. Weitere Führungserfahrung bringt sie aus dem Ausbau eines der größten interdisziplinären Studienzentren an der Universitätsmedizin Mainz, einem Exzellenzcluster sowie vielseitiger internationaler Gremien- und Netzwerktätigkeiten mit.Im Auftrag des Bayerischen Staatsministeriums und gemeinsam mit zahlreichen klinischen, universitären und politischen Partnern vereinte Kuhn in der Machbarkeitsstudie für den "Medizincampus Niederbayern" die akademische medizinische Ausbildung mit regionaler Standortentwicklung, erfolgreich gestartet zum Wintersemester 2024/2025.Im Jahr 2019 übernahm Kuhn die Leitung der Stabsstelle des Vorstands für Unternehmensentwicklung und Strategische Koordination sowie die Leitung des Zentralen Qualitäts- und Klinischen Risikomanagements am Universitätsklinikum Münster (UKM). Anschließend übernahm sie die medizinische Gesamtleitung als Ärztliche Direktorin im Hauptamt und Mitglied der Klinikdirektion am Klinikum Passau und leitete dort die gesamte medizinische Steuerung während der Corona-Pandemie.Kuhn erwarb einen MBA Healthcare Management an der Universität Bayreuth. Zu ihren weiteren Qualifikationen zählen u.a. der Certified Healthcare Chief of Information Officer (CHCIO) und der Digital Business Manager. Zudem hat sie zahlreiche Weiterbildungen nachzuweisen, u.a. im Bereich Executive Education: Designing and Implementation AI Solutions in Health Care sowie Leading Digital Transformation in Health Care (Harvard Medical School Boston).Wissenschaftlich ist Kuhn durch langjährige Tätigkeit in der translationalen Forschung - insbesondere bei seltenen kutanen Autoimmunerkrankungen - exzellent ausgewiesen. Als Heisenberg-Stipendiatin der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) und als Lise-Meitner-Stipendiatin des Landes Nordrhein-Westfalens warb sie zahlreiche Drittmittelprojekte ein, baute europaweit interdisziplinäre Strukturen auf und etablierte regionale sowie internationale Kooperationen."Ich bin überzeugt, dass ich mit meinem klinischen, akademischen und strategisch unternehmerischen Profil einen substanziellen Beitrag zur Weiterentwicklung der Klinikum Bielefeld gem. GmbH als zentralem Bestandteil des Universitätsklinikums OWL leisten kann. Mein Ziel ist eine patientenzentrierte, innovationsfreundliche Universitätsmedizin, die Exzellenz, Verantwortung und Menschlichkeit vereint", betont Prof. Kuhn zu ihrer Bestellung. "Die heutige Verbindung von Spitzenmedizin, universitärer Forschung und Lehre sowie klinischer Innovation und gesellschaftlicher Verantwortung prägt auch mein berufliches Wirken - ebenso wie die Überzeugung, dass moderne Gesundheitsversorgung sektorenübergreifend, kooperativ und zukunftsorientiert gedacht und geführt werden muss."Doppelspitze in der Geschäftsführung ab April 2026Aufgrund des Transformationsprozesses zum Universitätsklinikum hatte das Klinikum Bielefeld ab dem Jahr 2021 die Struktur der Betriebsleitung und die Funktion der Direktion für Universitäre Medizin mit Besetzung durch Priv.-Doz. Dr. Dorothea Stahl, MBA, für die Zeit von fünf Jahren ergänzt; diese endet zum 31.03.2026. "Mit der wachsenden Bedeutung der universitären Schwerpunktsetzungen haben sich der Aufsichtsrat und die Gesellschafterinnen entschieden, diese Zuständigkeit in einer neuen Geschäftsführung zu etablieren", erläutert der Vorsitzende des Aufsichtsrats Detlef Werner. Die entsprechende Ausschreibung und Suche startete Ende Juni 2025.Das Klinikum Bielefeld wird ab April 2026 gleichberechtigt von Prof. Dr. Annegret Kuhn, MBA, und Michael Ackermann geführt. Die Doppelspitze trägt gemeinsam die Gesamtverantwortung für die Weiterentwicklung des Versorgungsangebotes, die Unternehmensstrategie sowie für die Entwicklungen im Rahmen des Krankenhausplans. Gesamtentscheidungen, Mittelfristplanungen sowie Entwicklungen, die das Klinikum Bielefeld bewegen, treffen die Medizinische und Kaufmännische Geschäftsführung zusammen. Die Schwerpunkte im Tagessgeschäft sind durch primäre Zuständigkeiten geregelt:- Prof. Dr. Annegret Kuhn, MBA, verantwortet Medizin und Pflege des Klinikums mit dem Schwerpunkt auf die strategische Weiterentwicklung sowie die Stärkung der universitären Leistungen in Forschung und Lehre. Ein weiterer Fokus liegt auf der innovativen Steuerung der Kliniken und Zentren, der Profilbildung medizinischer Schwerpunkte und dem Ausbau interdisziplinärer Zusammenarbeit.- Michael Ackermann verantwortet als Kaufmännischer Geschäftsführer gleichberechtigt die unternehmerische und wirtschaftliche Führung des Klinikums. Mit seinem Fokus auf Finanzen, nachhaltige Steuerung, Stabilität und Zukunftsfähigkeit trägt er gemeinsam mit der Medizinischen Geschäftsführung die Gesamtverantwortung für die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens.Mit gleicher Sitzung vom 18. Dezember 2025 hat der Aufsichtsrat den Vertrag von Michael Ackermann als Kaufmännischer Geschäftsführer vorzeitig verlängert."Die Verankerung einer Medizinischen Geschäftsführung mit Fokus auf klinische Prozesse und die Weiterentwicklung des Klinikums sowie Steuerung unserer universitären Ausrichtung begrüße ich sehr", sagt Michael Ackermann. "Ich freue mich auf die gemeinsame Tätigkeit im Schulterschluss mit Frau Prof. Dr. Annegret Kuhn, MBA, um die Herausforderungen im Rahmen der Klinikreform, insbesondere unter Berücksichtigung der umfassenden Patientenversorgung sowie einer wirtschaftlichen Stabilität zu gestalten. Mein Ziel ist es, das Klinikum gemeinsam mit allen Mitarbeitenden zu einer medizinischen Versorgung auf Spitzenniveau nachhaltig und zukunftsfähig zu führen."Pressekontakt:Nadja JüstelLeiterin UnternehmenskommunikationKlinikum BielefeldUnternehmenskommunikationTeutoburger Straße 50, 33604 BielefeldE-Mail: nadja.juestel@klinikumbielefeld.deTelefon: +49 05 21. 5 81 - 20 83Mobil: +49 01 72. 2 69 7429Internet: www.klinikumbielefeld.deOriginal-Content von: Klinikum Bielefeld gem. GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/81981/6183150