Mainz (ots) -Die Januar-Highlights in der ARD Mediathek, der ARD Audiothek, auf Youtube und auf den Social-Media-Kanälen auf einen Blick - vom SWR."Dance Around The World Skandinavien" ab sofort in der ARD MediathekZum achten und letzten Mal tanzt Eric Gauthier um die Welt. Für diese Reise hat er sich vier nordische Länder ausgesucht, in denen Tanz als Garant einer großen gesellschaftlichen Zukunft gilt. Finnland, Norwegen, Dänemark und Schweden investieren großzügig in neue Opernhäuser und Kompanien. Eric Gauthier kommt aus dem Staunen nicht heraus, seine Tour durch Skandinavien wird zu einer Reise der Superlative: Nirgendwo auf der Welt genießt die Tanzkunst ein so hohes Ansehen wie hier.Warum anschauen?Emotionaler Abschluss der Reihe "Dance Around The World", in dem Eric Gauthier aus dem Staunen nicht herauskommt.Wo zu finden?Ab sofort in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/video/dance-around-the-world-mit-eric-gauthier/skandinavien/swr/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9hZXgvbzIyODU4NzU)"Die Elixiere des Teufels von E.T.A. Hoffmann - gelesen von Peter Lieck" ab 2. Januar in der ARD AudiothekEin Fluch treibt den Kapuzinermönch Medardus zu Ehebruch, Frevel, Wahn und Mord. In seiner Lebensbeichte versucht er, Klarheit zu gewinnen über die dunklen Mächte, die sein Schicksal bestimmten. Wer ist der geheimnisvolle Kirchenmaler, der Medardus seit seiner Kindheit immer wieder begegnet und tief erschüttert zurücklässt? Und wieso nahm ein Fremder seine Verbrechen auf sich und ließ sich an seiner Stelle zum Hinrichtungsplatz führen?Warum reinhören?Mit seinem Schauerroman "Die Elixiere des Teufels" hat E. T. A. Hoffmann den berühmtesten und erfolgreichsten Gruselklassiker der deutschen Literatur geschrieben.Wo zu finden?Ab 2. Januar in der ARD Audiothek"Echtes Leben: Familienvater sucht neue Liebe" ab 7. Januar in der ARD Mediathek Jörn hat lange über Datingportale versucht, eine neue Partnerin zu finden. Nach dem Tod seiner Frau Moni ist der Vater von zwei Kindern alleinerziehend und Vollzeit berufstätig. Für seinen Traum von einer neuen Beziehung investiert er Zeit. Doch seine Erfahrungen mit Dating-Apps stürzen ihn in eine Krise. Wie kann er sich als Mann und Vater neu erfinden? Braucht es eine Partnerschaft dazu? Und wie lernt man heute überhaupt eine Frau kennen?Warum reinschauen?Eine Reportage über Dating-Burnout und Sinnsuche. Fast ein Jahr blickt die emotionale Doku auf Jörns Alltag zwischen Sehnsucht und Realität.Wo zu finden?Ab 7. Januar in der ARD Mediathek"Die Verteidigerin: Der Fall Nicola" ab 8. Januar in der ARD MediathekIn "Die Verteidigerin: Der Fall Nicola" ist Andrea Sawatzki zum zweiten Mal als Freiburger Anwältin Lou Caspari im Einsatz. Diesmal steht sie einem Freund zur Seite, dessen Ehefrau vermisst wird. Er droht, zwischen Verzweiflung, zunehmendem Druck der Öffentlichkeit und polizeilichen Ermittlungen unterzugehen. Lou Caspari braucht Fingerspitzengefühl wie Durchsetzungsvermögen, um zu verhindern, dass Nicolas Familie zwischen verzweifelter Suche und öffentlichen Spekulationen zerrieben wird.Warum anschauen?Weil Lou Caspari sich in einem spannenden Vermisstenfall engagiert, in dem die zweischneidige Wirkung von übergroßer medialer Aufmerksamkeit spürbar wird.Wo zu finden?Ab 8. Januar in der ARD Mediathek"Mein Körper. Meine Schwangerschaft - Was macht mein Baby mit mir?" ab 13. Januar in ARD MediathekSchwanger sein - was macht das mit Körper und Psyche? Assia erwartet ihr erstes Kind voller Vorfreude und Optimismus. Gleichzeitig tut sie sich schwer mit den körperlichen Veränderungen. Tamara erwartet Zwillinge und gilt damit als Risikoschwangere. Sie soll sich schonen, damit die Kinder nicht zu früh zur Welt kommen. Kathy ist nach lange unerfülltem Kinderwunsch überraschend schwanger geworden. Bis sie ihr Baby das erste Mal im Arm hält, steht ihr eine aufregende Zeit bevor.Warum anschauen?Die Doku begleitet drei Frauen durch ihre Schwangerschaft und zeigt, wie eine Schwangerschaft nicht nur den Körper, sondern das ganze Leben verändert.Wo zu finden?Ab 13. Januar in ARD Mediathek"SWR Kultur Junge Opernstars 2026, Konzert für den Emmerich Smola Förderpreis" ab 17. Januar bei Youtube @ARDKlassikSechs junge Sängerinnen und Sänger wetteifern um einen der höchstdotierten Musikpreise: den Emmerich Smola Förderpreis. Die Filmemacherin Juliane Sauter besucht die Sänger:innen zuhause und begleitet sie vom ersten Kennenlernen bis zu den Proben mit der Deutschen Radio Philharmonie im Emmerich Smola Saal des SWR Studios Kaiserslautern. Wer den Emmerich Smola Förderpreis 2026 bekommt, wird mittels Abstimmung durch das Konzertpublikum entschieden. Wer wird gewinnen?Warum anschauen?Sechs hochengagierte junge Menschen kämpfen um ihren beruflichen und musikalischen Erfolg. Wir lernen sie aus der Nähe kennen und fiebern mit.Wo zu finden?Ab 17. Januar, 19 Uhr bei Youtube @ARDKlassik (https://www.youtube.com/@ARDKlassik)"Streifenfragen - was dir Polizisten sonst nicht erzählen" ab 19. Januar in der ARD AudiothekWas war der prägendste Einsatz deiner bisherigen Karriere? Polizeikräfte erzählen Podcast-Host Joost Schmidt von Fällen, die bei ihnen lange nachgewirkt haben. Bewegende Nachtschichten, spannende Verfolgungsjagden oder absurde Verkehrskontrollen. Die Gäste nehmen euch direkt mit ins Geschehen. Es geht um spannende und spektakuläre Geschichten über Einsätze direkt aus der Nachbarschaft - erzählt von Polizeibeamt:innen, die selbst dabei waren. Freut euch auf exklusive Einblicke in die Polizeiarbeit.Warum reinhören?"Streifenfragen" ist kein weiterer True Crime Podcast. Es geht um spannende Erlebnisse direkt von der Straße - vom Diensthundeführer, der frisch ausgebildeten Polizeikommissarin, bis zum Phantombildzeichner.Wo zu finden?Ab dem 19. Januar in der ARD Audiothek"Dark Matters - Geheimnisse der Geheimdienste Staffel 4" ab 28. Januar in der ARD AudiothekDie Welt wird komplizierter und Geheimdienste müssen mithalten. Wie verändern neue Technologien die Arbeit der Agent:innen? Wie reagieren sie auf internationale Krisen? "Dark Matters" beleuchtet in der vierten Staffel die technologischen und politischen Veränderungen von Geheimdiensten. In jeder Folge geht es um einen anderen Fall. In begleitenden Hintergrundfolgen geben die ARD-Geheimdienstexperten weitere Einblicke.Warum reinhören?"Dark Matters" bringt Licht in eine Welt, die eigentlich im Dunkeln bleiben soll. Exklusive Einblicke, aufwändige Recherchen, spannende Geschichten.Wo zu finden?Ab 28. Januar in der ARD AudiothekWeitere Informationen unter: http://swr.li/streaming-tipps-januar-2026Monatliche Streaming-Tipps als Mail erhalten? Schreiben Sie uns an kommunikation@swr.de und wir nehmen Sie in den Verteiler auf!Newsletter: "SWR vernetzt" (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/newsletter-anmeldung-swr-vernetzt-100.html)Pressekontakt: Marissa Leister, Tel. 06131 929 32743, marissa.leister@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6183166