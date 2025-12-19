München (ots) -Statement von BdS-Hauptgeschäftsführer Markus Suchert:"Wir freuen uns, dass die dauerhafte Senkung der Umsatzsteuer auf Speisen in der Gastronomie auf 7 Prozent nun Realität wird. Die Bundesregierung hat Wort gehalten und damit ein wichtiges Signal der Verlässlichkeit gesendet. Für unsere Branche, die in den vergangenen Jahren enorme Belastungen schultern musste, bedeutet die heutige Zustimmung des Bundesrats nicht nur finanzielle Entlastung, sondern auch Anerkennung ihrer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bedeutung.Die Systemgastronomie lebt von Menschen, die jeden Tag mit großem Einsatz dafür sorgen, dass unsere Restaurants Orte der Begegnung, des Genusses und der Teilhabe sind. Die vergangenen Jahre waren für die überwiegend mittelständischen Unternehmerinnen und Unternehmer wirtschaftlich besonders hart: Kosten für Lebensmittel, Energie und Personal sind stark gestiegen, während gleichzeitig die Besuchszahlen kontinuierlich zurückgingen. Um ihre Betriebe und Beschäftigten abzusichern, haben viele Franchisenehmerinnen und Franchisenehmer diese Belastungen weitgehend selbst geschultert und nicht an die Gäste weitergegeben. Das verdient besonderen Respekt.Dank der steuerlichen Entlastung können unsere Betriebe endlich wieder nach vorne blicken und zugleich aktiv zur wirtschaftlichen Erholung in Deutschland beitragen. Sie werden investieren: in hunderte neue Standorte, in die nachhaltige und innovative Modernisierung bestehender Restaurants, in die Sicherung und den Aufbau zehntausender Arbeitsplätze sowie in zusätzliche Ausbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten. Gleichzeitig bleiben sie verlässliche, tarifgebundene Arbeitgeber. Gerade jetzt, da die Arbeitslosigkeit so hoch ist wie seit einem Jahrzehnt nicht mehr, ist dies ein wichtiger Beitrag zur wirtschaftlichen Stabilisierung in Deutschland.Unsere Branche ist für viele Menschen ein erster beruflicher Ankerpunkt. In den Restaurants unserer Mitgliedsunternehmen arbeiten Mitarbeitende aus über 160 Nationen, unabhängig von Herkunft, Sprache oder Bildungsweg. Sie finden hier Chancen, Perspektiven und ein berufliches Zuhause. Jeden Tag erleben wir Erfolgsgeschichten von Menschen, die in kurzer Zeit Verantwortung übernehmen, Teams leiten und ihren Weg gehen. Diese gesellschaftliche Rolle als Branche der Chancen macht uns stolz - und wir wollen sie weiter ausbauen.Zugleich leistet die Systemgastronomie einen Beitrag zu regionaler Wertschöpfung und gastronomischer Vielfalt in Stadt und Land. Die engagierten Franchisenehmerinnen und Franchisenehmer sind stark in ihrer Region verwurzelt, führen den Betrieb oftmals in zweiter oder dritter Generation und bringen mit Unternehmergeist und Leistungsbereitschaft ihre Heimatregionen voran. Viele Menschen sind heute preissensibler denn je. Bezahlbare Angebote in der Gastronomie sind daher ein wichtiger Bestandteil gesellschaftlicher Teilhabe - in urbanen wie in ländlichen Gebieten. Die dauerhaft gesenkte Umsatzsteuer hilft, diese Vielfalt zu erhalten.Für die Zukunft ist es für unsere Branche entscheidend, dass die Politik den eingeschlagenen Kurs der Verlässlichkeit fortsetzt. Nur mit langfristig kalkulierbaren Rahmenbedingungen kann die Systemgastronomie ihre volle Stärke entfalten - als Arbeitgeberin, als Integrationsmotor und als starke Säule des wirtschaftlichen Aufschwungs."Pressekontakt:Sabine Jürgens & Beate FuchsPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitBundesverband der Systemgastronomie e. V. (BdS)Wilhelm-Wagenfeld-Straße 20 | 80807 MünchenFranzösische Str. 15 | 10117 Berlinjuergens@bundesverband-systemgastronomie.deTel.: 0171/89 79 391fuchs @bundesverband-systemgastronomie.deTel.: 0160/63 05 450Original-Content von: Bundesverband der Systemgastronomie e. V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156852/6183159