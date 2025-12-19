EQS-News: Arclin / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

ALPHARETTA, Ga, 19. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Arclin, ein führendes Unternehmen im Bereich der Materialwissenschaften, gab bekannt, dass es eine Vereinbarung zum Kauf der Willamette Valley Company ("WVCO") getroffen hat, einem Hersteller und Vertreiber einer Vielzahl von kundenspezifischen Produkten und Dienstleistungen in den Bereichen Holzprodukte, Eisenbahn, Betonreparatur, Transport, Infrastruktur und Konsumgüter. "Wir freuen uns sehr, Willamette Valley Company in unserem Unternehmen willkommen zu heißen", sagte Bradley Bolduc, Geschäftsführer von Arclin. "Ihre innovativen Technologien und ihr Produktportfolio ergänzen unser Geschäft perfekt und bilden eine vorteilhafte Kombination für unsere Kunden. Mit unserem gemeinsamen Engagement für die Qualität von Holzprodukten versetzt uns diese Übernahme in die Lage, einen noch größeren Wert zu schaffen und die Möglichkeiten in den von uns bedienten Segmenten zu erweitern", so Bolduc. Die Übernahme von WVCO ist ein entscheidender Schritt zur Erweiterung der materialwissenschaftlichen Kompetenzen von Arclin in den Bereichen technische Reparatursysteme, Spezialklebstoffe und Infrastrukturlösungen, bei denen leistungsfähige Polymere und Formulierungen für die Ergebnisse der Kunden von zentraler Bedeutung sind. Durch die Übernahme werden acht Produktionsstätten und etwa 500 neue Mitarbeiter zu dem bestehenden 1.200-köpfigen Team von Arclin hinzukommen. "Die Übernahme ist ein äußerst strategischer Schritt mit deutlichen operativen Effizienzgewinnen", sagte Mark Glaspey, Präsident von Arclin. "Durch die Bündelung unserer Kompetenzen werden wir unseren Kunden ein breiteres Lösungsportfolio anbieten und gleichzeitig unsere geografische Reichweite erweitern und neue Wachstumschancen erschließen." "Die Entscheidung, Willamette Valley Company an Arclin zu verkaufen, stellt eine natürliche Entwicklung für unser Unternehmen dar", sagte John Murray, Präsident und Geschäftsführer von WVCO. "Der erstklassige operative Rahmen von Arclin wird unsere Produktinnovation beschleunigen und nachhaltiges Wachstum fördern. Die Kombination der umfassenden technischen Expertise, der breiten Wissensbasis und der Fähigkeit zur schnellen Bereitstellung von Ressourcen von Arclin und WVCO wird maßgeblich zur Umsetzung unserer Wachstumsstrategie beitragen. Der Beitritt zu Arclin ist eine aufregende Gelegenheit für unser Team, und wir freuen uns darauf, das Geschäft voranzutreiben", fügte Murray hinzu. Informationen zu Arclin Arclin ist ein führendes materialwissenschaftliches Unternehmen und Hersteller von Polymertechnologien, technischen Produkten und Spezialwerkstoffen für das Bauwesen, die Landwirtschaft, die Verkehrsinfrastruktur, den Wetter- und Brandschutz, die Pharmazie, die Ernährung, die Elektronik, das Design und andere Branchen. Arclin hat seinen Hauptsitz in Alpharetta, Georgia, und verfügt über Niederlassungen und Produktionsstätten in den USA, Kanada und Großbritannien und fertigt für Kunden in aller Welt. Weitere Informationen finden Sie auf www.arclin.com . Informationen zur Willamette Valley Company Die Willamette Valley Company wurde 1952 gegründet und ist ein Anbieter von technischen Lösungen, der sich auf eine breite Palette von Chemie- und Anwendungssystemen spezialisiert hat. WVCO ist ein multinationales Unternehmen, das eine Vielzahl von kundenspezifischen Produkten und Dienstleistungen in der ganzen Welt herstellt und vertreibt. Die Wurzeln des Unternehmens liegen in der Holzindustrie, aber die Fachkenntnisse und Lösungen des Unternehmens umfassen innovative Lösungen für die Reparatur von Eisenbahnschwellen, Betonreparatursysteme, Ausbesserungen, Spachtelmassen, Klebstoffe, Robotertechnik, Engineering und vieles mehr in Dutzenden von Branchen. Weitere Informationen finden Sie unter https://wilvaco.com Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2848345/Arclin_Logo.jpg

