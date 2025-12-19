Emittent / Herausgeber: Skyborn Renewables GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges/Nachhaltigkeit

Offshore Windpark Gennaker erhält Bau- und Betriebsgenehmigung (News mit Zusatzmaterial)



19.12.2025 / 13:18 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Hamburg - 19. Dezember 2025 Skyborn's Offshore Windpark Gennaker, gelegen in der deutschen Ostsee, hat die Gesamtgenehmigung des Landes Mecklenburg-Vorpommern erhalten.

Diese Entscheidung ebnet den Weg für die Finale Investitionsentscheidung (FID) des Projekts im kommenden Jahr. Der Baubeginn ist für Mitte 2027 geplant und die Inbetriebnahme für Ende 2028.

Der Offshore Windpark Gennaker ist das derzeit größte Projekt in der deutschen Ostsee und wird jedes Jahr etwa eine Million Haushalte mit grünem Strom versorgen.

Die Genehmigung für den 976,5 MW großen Offshore Windpark Gennaker wurde vom Staatlichen Amt für Landwirtschaft und Umwelt in Stralsund / Vorpommern am 16.12.2025 erteilt und wird heute vom zuständigen Ministerium für Klimaschutz, Landwirtschaft und Umwelt, in Rostock an Skyborn Renewables (Skyborn) übergeben.



Nach Fertigstellung wird der Offshore Windpark Gennaker jährlich grüne Energie von fast 4 TWh zum deutschen Energiemix aus Erneuerbaren Energien beitragen. Damit können jedes Jahr etwa eine Million Haushalte mit grünem Strom versorgt werden.



"Wir freuen uns, heute der Firma Skyborn die Genehmigung des Landes Mecklenburg-Vorpommern für den Offshore Windpark Gennaker zu übergeben. Die Genehmigung enthält höchste Umweltstandards und stellt sicher, dass das Vorhaben umweltverträglich errichtet und betrieben wird. Die Lage im Vorranggebiet für Offshore Wind ist für die geplante Nutzung besonders gut geeignet. Das Vorhaben ist ein Leuchtturmprojekt für die deutsche Ostsee und das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern." sagt Minister Dr. Backhaus.



Skyborns Anspruch ist klar: "Wir wollen hochwertige Projekte in stabilen, verlässlichen Märkten mit bewährter Technologie realisieren und betreiben. Gennaker ist ein gutes Beispiel dafür, wie grüner Strom aus Offshore Wind mit seiner hohen Verfügbarkeit die Sicherheit und Vielfalt unseres Energiemixes weiter stärken. Das Land Mecklenburg-Vorpommern zeigt mit seinen Entscheidungen, dass es sich damit zukünftig als hervorragender Investitionsstandort auch international etablieren will.", sagt Patrick Lammers, CEO von Skyborn.



"Mit der nun erteilten Genehmigung sind wir bestens aufgestellt, um den FID vorzubereiten und in die Bauphase einzutreten. Gennaker wird einer der größten Offshore Windparks Deutschlands und langfristig lokale Arbeitsplätze sichern. Wir sind stolz auf die von unserem Team erzielten Fortschritte und freuen uns auf die nächsten wichtigen Schritte in diesem großartigen Projekt", ergänzt Lars Muck, Gesamtprojektleiter von Skyborn.



Die Genehmigung erlaubt den Bau und Betrieb von 63 Windenergieanlagen (WEAs) der neuesten 15-MW-Klasse. Damit wird der ursprüngliche Plan für eine größere Anzahl kleinerer Anlagen (Genehmigungen 2019 und 2024) angepasst. Zudem erhöht sich die installierte Leistung des Offshore Windparks Gennaker (inkl. Power Boost) von 927,0 MW auf 976,5 MW - ohne dass sich die vom Offshore Windpark beanspruchte Fläche erhöht hat.



Der Offshore Windpark Gennaker liegt etwa 15 Kilometer nördlich der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst in einer vom Land Mecklenburg-Vorpommern 2016 ausgewiesenen Vorrangfläche für Offshore Windenergie innerhalb der 12-Seemeilenzone. Skyborn erhielt die Erstgenehmigung für das Projekt im Mai 2019 und verfügt über exklusive Entwicklungsrechte.

- ENDE -



Kontakt

Bénédicte Bergeaud

Senior Director Global Corporate Affairs

b.bergeaud@skybornrenewables.com | +33 (6) 88 94 68 17



Skyborn ist ein weltweit tätiger Entwickler, Betreiber und Eigentümer von Offshore-Windparks mit Hauptsitz in Hamburg und über 20 Jahren Erfahrung in der Branche. Mit einer globalen Pipeline von mehr als 20 GW in Europa, dem asiatisch-pazifischen Raum und den USA zählt Skyborn zu den Pionieren der Offshore-Windenergie. Zu den jüngsten Meilensteinen gehören die Einweihung des Yunlin-Projekts in Taiwan (2025), Skyborns erstes Projekt in Asien, sowie der Bau des Gennaker Projektes, künftig der größte Offshore Windpark der deutschen Ostsee. Skyborn ist ein Portfoliounternehmen von Global Infrastructure Partners (GIP), einem führenden internationalen Infrastrukturinvestor mit Sitz in New York und Teil von BlackRock Weitere Informationen unter: www.skybornrenewables.com





Folgen Sie uns auf LinkedIn: Skyborn Renewables: Company Page Admin | LinkedIn Zusatzmaterial zur Meldung:



Datei: Skyborn Gennaker





Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Originalinhalt anzeigen: EQS News