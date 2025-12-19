Gold befindet sich seit Monaten in einem klaren Aufwärtstrend und eine Goldaktie zählt dabei zu den stärksten Vertretern im Sektor. Doch der eigentliche Treiber liegt nicht im Goldpreis selbst. Entscheidend ist die operative Stärke des Konzerns mit stabilen Erträgen, hoher Profitabilität und einem freien Cashflow in Milliardenhöhe.Die Kosten bleiben kontrolliert, die Bilanz wurde weiter gestärkt und Kapital wird an die Aktionäre zurückgeführt. Hochwertige Minen in politisch stabilen Regionen sichern ...

