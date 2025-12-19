Die Lufthansa darf offiziell auf einen Einstieg bei der portugiesischen Airline TAP hoffen - die Regierung erlaubt Angebote für einen Minderheitsanteil. Gleichzeitig verschärft sich der Tarifkonflikt mit den eigenen Piloten, die ein Schiedsverfahren anstrengen und Vertragsverletzungen beklagen. Für einen positiven Impuls sorgt ein 400-Millionen-Dollar-Auftrag der US Air Force für zwei Langstreckenjets aus dem Lufthansa-Bestand.Portugals Tür ...Den vollständigen Artikel lesen ...
