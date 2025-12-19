Hamburg (ots) -Falls du dieses Jahr einen Weihnachtsbaum gekauft hast, kannst du den Verbrauch der Natur mit einer Spende ausgleichen. Für nur 11,50 Euro pro Baum trägst du dazu bei, neuen Wald zu pflanzen und damit den Kreislauf des Lebens zu stärken. Gemeinsam schaffen wir ein Geschenk für die Umwelt, das weit über die Weihnachtszeit hinauswirkt.Jetzt spenden und deinen Weihnachtsbaum kompensieren! (https://www.betterplace.org/de/projects/158389-einheitsbuddeln-2025)Als Einheitsbuddeln e.V. setzen wir uns seit Jahren dafür ein, dass der 3. Oktober nicht nur ein Feiertag ist, sondern auch ein Tag des aktiven Umweltschutzes und gesellschaftlichen Zusammenhalts. Dieses Jahr werden die Bäume durch den SaarForst im Saarland gepflanzt.Einheitsbuddeln ist die Mitmach-Aktion für alle Bürgerinnen und Bürger in Deutschland zum Tag der Deutschen Einheit. Mit dem Pflanzen von Bäumen und Gehölzen können alle Menschen aktiv zum Klimaschutz beitragen. Seit dem Start 2019 haben wir gemeinsam bereits rund 480.000 Bäume gepflanzt.Der Verein "Einheitsbudeln e.V." ist gemeinnützig und Initiator der bundesweiten Initiative des jährlichen Einheitsbuddeln zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober. Einheitsbuddeln e.V. will das Einheitsbuddeln zum Tag der Deutschen Einheit als gelebte, sinnstiftende Tradition verankern. Gegründet wurde der Verein 2021 aus den Reihen der "Erfinder" des 1. Einheitsbuddelns, die 2019 bei der Premiere in Schleswig-Holstein dabei waren.Wer buddeln möchte, kann sein Pflanzversprechen, als private Pflanzung oder öffentliche Pflanzparty, auf der interaktiven Deutschlandkarte auf einheitsbuddeln.org eintragen. Wer nicht buddeln kann, kann spenden. Einheitsbuddeln arbeitet dazu zusammen mit Betterplace.org, Deutschland größter gemeinnütziger Spendenplattform.Mehr Informationen unter Einheitsbuddeln e.V. (https://einheitsbuddeln.org)Pressekontakt:Geschäftsstelle Dr. Frank SchoppaTelefon: +49 41 20 / 70 68-401Original-Content von: Einheitsbuddeln e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181101/6183201