Der chinesische Automobilkonzern SAIC hat mit den Auslieferungen der "Anxin Edition" der Neuauflage des MG4 begonnen. Dies Besonderheit: Bei dieser Variante handelt es sich um das erste preisgünstige Elektroauto mit Halb-Festkörper-Akku, auch Semi-Solid-State-Batterie genannt. Der vor allem in Europa beliebte "alte" MG4 Electric ist zwar erst seit 2022 auf dem Markt. Dennoch hat SAIC bereits im März 2025 eine komplett neue Generation vorgestellt ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.